Time nombra a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo por segundo año consecutivo

La presidenta está dentro de la categoría Leaders junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el papa León XIV, así como Dolores Huerta, activista chicana de origen mexicano.

También esté el presidente de China, Xi Jinping; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“I never was afraid to say what I believe.” Brazilian movie star Wagner Moura is on the 2026 TIME100 https://t.co/DxWA6kWI5l pic.twitter.com/AFXZTZQPYB — TIME (@TIME) April 15, 2026

El periodista Ioan Grillo destacó que el primer año de la primera mujer presidenta de México arrancó con una serie de presiones provenientes de distintos frentes, desde el amago de Trump de imponer aranceles hasta las acciones contra el narcotráfico en el país.

“Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo”, destacó el periodista en la crónica de Sheinbaum.