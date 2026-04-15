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México

Time nombra a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo

Claudia Sheibaum Pardo es la única mexicana y líder latinoamericana dentro de la lista de la revista estadounidense en su edición 2026.
mié 15 abril 2026 10:38 AM
Time nombra a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo por segundo año consecutivo
La mandataria federal está dentro de los personajes más influyentes a nivel mundial este 2026. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Por segundo año consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue incluida en la más reciente lista de las 100 personas más influyentes del mundo publicada por la revista Time en su edición 2026. El listado incluye a figuras con poder político, impacto cultural y presencia internacional.

En esta edición de la revista con sede en Estados Unidos destaca que Sheinbaum es la única mexicana dentro de la lista y líder latinoamericana.

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La presidenta está dentro de la categoría Leaders junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el papa León XIV, así como Dolores Huerta, activista chicana de origen mexicano.

También esté el presidente de China, Xi Jinping; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El periodista Ioan Grillo destacó que el primer año de la primera mujer presidenta de México arrancó con una serie de presiones provenientes de distintos frentes, desde el amago de Trump de imponer aranceles hasta las acciones contra el narcotráfico en el país.

“Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo”, destacó el periodista en la crónica de Sheinbaum.

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Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Tiene ascendencia judía. Sus abuelos migraron de Lituania y Bulgaria.

Es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y de la bióloga Annie Pardo Cemo, ambos participantes del movimiento estudiantil de 1968.

Su primaria la cursó en la escuela privada Manuel Bartolomé Cossío en Tlalpan, misma institución en la que estudió Jesús, el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su bachillerato lo hizo en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y participó en el movimiento estudiantil de 1986 a 1987.

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Claudia Sheinbaum entra a la lista de las 100 personas más influyentes de Time

Tras las elecciones de este 2 de junio de 2024 y de acuerdo con los resultados preliminares, Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México, puesto que asumió el 1 de octubre de 2024 con una serie de eventos desde Palacio Nacional hasta la plancha del Zócalo en la CDMX.

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Actualmente corre el segundo año de su mandato al frente de México.

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