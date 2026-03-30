Hoy No Circula 31 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si tienes pensado salir este martes 31 de marzo de 2026, conviene que hagas una pausa antes de encender el auto y revises si puedes circular. El Hoy No Circula se mantiene vigente y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan diariamente por la región.