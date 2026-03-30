La jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspender clases en la Ciudad de México y que los centros laborales opten por el home office o trabajo desde casa en los puestos que esto sea posible en los días en que haya partido del Mundial de Fútbol.
Brugada pide que escuelas y trabajos ajusten jornadas en días de partidos del Mundial
“Hemos, desde un inicio, solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública, para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases; a las distintas coordinaciones empresariales hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia.
“Pronto creo que estaremos recibiendo respuesta al respecto”, dijo este lunes en conferencia de prensa.
El objetivo es tener las mejores condiciones posibles durante los días de juego en especial sobre tránsito vehicular y la demanda de transporte público, en los que se espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros.
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Brugada afirmó que esto permitirá también a las personas disfrutar de las actividades gratuitas que se realizarán con motivo del Mundial, como los Festivales Futboleros en las diferentes alcaldías, en los que se colocarán pantallas gigantes para seguir los partidos y se ofrecerán actividades recreativas.
“Para que la población también pueda disfrutar de estos eventos como ellos quieran, ya sea en casa o en los Festivales Futboleros”, comentó.
Obras del Mundial estarán listas "en tiempo y forma": Brugada
Sobre las obras en Calzada de Tlalpan planeadas para recibir el Mundial, el secretario de Obras, Raúl Basulto, afirmó que ya se encuentran listos el Camino Seguro y la Ciclovía ‘Gran Tenochtitlán’ para ser inauguradas, mientras se avanza en la construcción de la Calzada Flotante.
La jefa de Gobierno afirmó que los proyectos estarán listos a tiempo para el partido inaugural del Mundial.
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“Vamos a tener las obras, como dijimos, rumbo al Mundial. Ya en abril estaremos informándoles del Parque Elevado, de cómo va, cuándo va a concluir.
“Todas las obras van en tiempo y forma y esto es justamente el urbanismo que queremos”, dijo la mandataria capitalina.