Brugada pide que escuelas y trabajos ajusten jornadas en días de partidos del Mundial

“Hemos, desde un inicio, solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública, para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases; a las distintas coordinaciones empresariales hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia.

“Pronto creo que estaremos recibiendo respuesta al respecto”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

El objetivo es tener las mejores condiciones posibles durante los días de juego en especial sobre tránsito vehicular y la demanda de transporte público, en los que se espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros.

Brugada afirmó que esto permitirá también a las personas disfrutar de las actividades gratuitas que se realizarán con motivo del Mundial, como los Festivales Futboleros en las diferentes alcaldías, en los que se colocarán pantallas gigantes para seguir los partidos y se ofrecerán actividades recreativas.

“Para que la población también pueda disfrutar de estos eventos como ellos quieran, ya sea en casa o en los Festivales Futboleros”, comentó.