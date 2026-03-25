Con una inversión de 200 millones de pesos, el gobierno capitalino entregó 10 obras de mejora alrededor del Estadio CDMX (antes Estadio Azteca), a 78 días del partido inaugural del Mundial de Fútbol.
Gobierno de la CDMX inaugura obras de mejora urbana alrededor del Estadio CDMX
"Todo lo que teníamos pensado para mejorar la ciudad lo aceleramos, así que estamos recibiendo el Mundial no solo con las obras de la última milla que hoy estamos inaugurando, sino con 2,000 obras en la Ciudad de México", afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Las principales obras de remodelación urbana en las inmediaciones del Estadio CDMX son:
- 60,000 metros cuadrados fueron repavimentados en Circuito Azteca y Avenida del Imán.
- Remodelación del CETRAM Huipulco, el cual es usado por alrededor de 50,000 personas al día. Se reconstruyeron 1,200 metros cuadrados de banquetas; se colocaron cubiertas en andadores y se instaló señalética táctil para personas con discapacidad visual, además de más 230 luminarias.
- Se recuperaron 3,500 metros cuadrados del paso peatonal hacia el Estadio Azteca, el cual recibió reforzamiento estructural y trabajos de pintura.
- Se instaló un Parque Alegría Tecuiche, un espacio de 2,909 metros cuadrados con espacios recreativos para niñas y niños.
- Se adecuó un sendero Camina Libre, Camina Segura con 472 luminarias nuevas en seis kilómetros.
- Rehabilitación de siete pozos de agua para incrementar el abasto en Santa Úrsula.
- Adecuación de un Jardín de Lluvia, con capacidad para captar e infiltrar 1.3 millones de litros de agua al día.
A las obras en las inmediaciones del Estadio CDMX, se suma el cambio de banquetas e iluminación en la Calzada de Tlalpan, así como la Ciclovía Gran Tenochtitlán.
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Está en proceso la renovación del Tren Ligero "El Ajolote", al que se destinan 1,400 millones de pesos para la renovación de vías, ampliación de andenes y compra de nuevos trenes que duplicarán la capacidad para poder transportar a 292 pasajeros por tren.
"Ya llegaron los trenes y ya está concluyéndose la remodelación de las estaciones. Así también estamos remodelando la Línea 2 del Metro y muchas obras más", dijo la jefa de Gobierno.