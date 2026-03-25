Gobierno de la CDMX inaugura obras de mejora urbana alrededor del Estadio CDMX

"Todo lo que teníamos pensado para mejorar la ciudad lo aceleramos, así que estamos recibiendo el Mundial no solo con las obras de la última milla que hoy estamos inaugurando, sino con 2,000 obras en la Ciudad de México", afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las principales obras de remodelación urbana en las inmediaciones del Estadio CDMX son:

- 60,000 metros cuadrados fueron repavimentados en Circuito Azteca y Avenida del Imán.

- Remodelación del CETRAM Huipulco, el cual es usado por alrededor de 50,000 personas al día. Se reconstruyeron 1,200 metros cuadrados de banquetas; se colocaron cubiertas en andadores y se instaló señalética táctil para personas con discapacidad visual, además de más 230 luminarias.

- Se recuperaron 3,500 metros cuadrados del paso peatonal hacia el Estadio Azteca, el cual recibió reforzamiento estructural y trabajos de pintura.

- Se instaló un Parque Alegría Tecuiche, un espacio de 2,909 metros cuadrados con espacios recreativos para niñas y niños.