Andrea Bochelli en el Zócalo: CDMX ofrece concierto gratis durante su gira por 30 años de carrera

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli , quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito. Será una velada mágica… pic.twitter.com/ANW6gasaGj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

El concierto ocurrirá en medio de la gira internacional Romanza, por el 30 aniversario de trayectoria del cantante italiano. Días después de la presentación en el Zócalo, el tenor tiene programado un espectáculo en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.

Conciertos masivos en Zócalo, una estrategia millonaria para la CDMX

Los conciertos públicos en la Plaza de la Constitución se caracterizan por reunir a miles de personas para disfrutar de la música de varios artistas invitados. La presentación de Shakira, del 1 de marzo de 2026, logró sumar a 400,000 individuos que llenaron el Zócalo y calles aledañas.

Antes de ella, fueron los espectáculos de Residente, Rosalía, Grupo Firme y Los Tigres del Norte.

Estos eventos son organizados por el gobierno local, con presupuestos que pueden ir cerca de los 20 millones de pesos.

Por ejemplo, el concierto de Residente le costó 19 millones 820,687.63 pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, de acuerdo con la solicitud de información CDMX/SC/SGFC/1156/2025, emitida el 18 de agosto de 2025 por la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Otros eventos públicos, como la presentación de Alejandra Ávalos, Colectivo Legado de Grandeza y la Arrolladora Banda Limón de René Camacho, en el marco del aniversario del 15 de septiembre de 2025, costó 27 millones 955,398 pesos, según la solicitud de información CDMX/SC/SGFC/1250/2025, emitida el 9 de octubre de 2025, por la misma administración.

Captura de pantalla de respuesta a la solicitud de información CDMX/SC/SGFC/1250/2025.

"Por la realización del evento solicitado, el cual fue parte de los servicios integrales mencionados, esta unidad administrativa emitió el oficio SC/SGFC/1246/2025, a fin de solicitar el de trámite de pago ante la Dirección General de Administración y Finanzas de esta dependencia, el cual contiene la factura con Folio SAT Núm. AAC30DA4-70A2-42F2-AB09-299B39E472D6, misma que se adjunta al presente, por un importe de $27,955,398.25 (veintisiete millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 25/100 M.N.) ...."

Conciertos anteriores, como el de los Tigres del Norte, del 15 de septiembre de 2022, se destinaron 23 millones 86,795 pesos y acudieron 130,000 personas según el Gobierno capitalino.

Otros ejemplos:

La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio ( 16 de julio de 2022) - 17 millones 784,522 pesos y 110,000 asistentes.