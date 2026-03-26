¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 27 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este viernes deben suspender circulación los vehículos que cumplan con todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras opciones de movilidad, como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

Vehículos que sí pueden circular

Podrás circular sin problema si tu vehículo se encuentra en alguno de los siguientes casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o -0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo se aplica la restricción habitual del programa.

En caso de que se activara la Fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.