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CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 27 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Estos son los vehículos que no podrán circular este viernes en la Ciudad de México y municipios del Edomex; evita multas revisando el programa.
jue 26 marzo 2026 05:28 PM
Doble hoy no circula 14 de febrero 2026: quiénes no circulan este sábado en CDMX y Edomex
La finalidad del Hoy No Circula es reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu automóvil este viernes 27 de marzo, hay una pregunta que conviene responder antes de encender el motor: ¿tu vehículo puede circular hoy? En la Ciudad de México y en parte del Estado de México, el programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios.

La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este viernes deben suspender circulación los vehículos que cumplan con todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras opciones de movilidad, como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

Vehículos que sí pueden circular

Podrás circular sin problema si tu vehículo se encuentra en alguno de los siguientes casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o -0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo se aplica la restricción habitual del programa.

En caso de que se activara la Fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.

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¿Dónde aplica la restricción?

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y también en varios municipios del Estado de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa también se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse a partir del 1 de enero de 2026.

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Multa por incumplir el Hoy No Circula

Circular cuando tu vehículo tiene restricción puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

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Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir este viernes, conviene tomar algunas precauciones simples:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar el reporte más reciente de calidad del aire

-Planear los trayectos con anticipación

-Verificar el engomado, holograma y terminación de placa del vehículo

Cumplir con el programa no solo te evita sanciones económicas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire en el Valle de México. A veces, una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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