¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 27 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Si planeas usar tu automóvil este viernes 27 de marzo, hay una pregunta que conviene responder antes de encender el motor: ¿tu vehículo puede circular hoy? En la Ciudad de México y en parte del Estado de México, el programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios.
La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.
Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras opciones de movilidad, como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
Vehículos que sí pueden circular
Podrás circular sin problema si tu vehículo se encuentra en alguno de los siguientes casos:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos o híbridos
-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o -0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo se aplica la restricción habitual del programa.
En caso de que se activara la Fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa también se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse a partir del 1 de enero de 2026.
Circular cuando tu vehículo tiene restricción puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026, las sanciones quedan así:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
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Consejos para evitar contratiempos
Antes de salir este viernes, conviene tomar algunas precauciones simples:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar el reporte más reciente de calidad del aire
-Planear los trayectos con anticipación
-Verificar el engomado, holograma y terminación de placa del vehículo
Cumplir con el programa no solo te evita sanciones económicas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire en el Valle de México. A veces, una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.