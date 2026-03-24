¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles 25 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.
En el Estado de México, las restricciones abarcan los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa?
Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.
Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Y el gasto puede aumentar todavía más, ya que las autoridades también pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites.