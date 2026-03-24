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CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles 25 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Conoce qué autos deben quedarse en casa, en qué horario aplica la restricción y cuánto podrías pagar de multa si ignoras el programa.
mar 24 marzo 2026 05:12 PM
Doble Hoy No Circula 13 de febrero de 2026: qué terminación de placas no circula en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si planeas usar tu auto este miércoles 25 de marzo de 2026, conviene que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en una multa considerable.

La restricción vehicular se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu auto termine en el corralón.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este miércoles deben suspender su circulación los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas características, lo mejor es evitar utilizarlo durante el horario restringido, ya que podrías ser sancionado.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir de casa, revisa bien el holograma y el último número de tu placa para confirmar si puedes circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo se aplica cuando hay contingencias ambientales por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales entrarían en vigor al día siguiente, no el mismo miércoles.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, las restricciones abarcan los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.

Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Y el gasto puede aumentar todavía más, ya que las autoridades también pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites.

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Recomendaciones para automovilistas

Para evitar problemas, lo mejor es tomar algunas precauciones antes de salir:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto.

-Revisa los reportes de calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas. También es una medida que busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Antes de tomar las llaves del auto, vale la pena hacer una pausa y confirmar si tu vehículo puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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