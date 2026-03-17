Hoy No Circula 17 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si tienes pensado salir este martes 17 de marzo de 2026, vale la pena que hagas una pausa antes de encender el auto y verifiques si puedes circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo y aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida está vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas. Por eso, antes de salir, es fundamental que confirmes si tu vehículo entra en las restricciones.