Hoy No Circula 17 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este martes, la restricción aplica para los vehículos que cumplan todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos tres puntos, deberás dejarlo en casa durante el horario establecido.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automovilistas están sujetos a esta limitación. Este martes pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo entra en vigor cuando hay contingencias ambientales.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones extraordinarias se aplicarían a partir del día siguiente, no el mismo martes.