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CDMX

Hoy No Circula 17 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas; incumplirla puede costarte hasta 3,519 pesos y el envío del vehículo al corralón.
mar 17 marzo 2026 07:31 AM
Doble Hoy No Circula 11 de marzo de 2026: quién no puede salir en CDMX y Edomex por contingencia
El Hoy No Circula está vigente en CDMX y municipios del Edomex. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si tienes pensado salir este martes 17 de marzo de 2026, vale la pena que hagas una pausa antes de encender el auto y verifiques si puedes circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo y aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida está vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas. Por eso, antes de salir, es fundamental que confirmes si tu vehículo entra en las restricciones.

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¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este martes, la restricción aplica para los vehículos que cumplan todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos tres puntos, deberás dejarlo en casa durante el horario establecido.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automovilistas están sujetos a esta limitación. Este martes pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo entra en vigor cuando hay contingencias ambientales.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones extraordinarias se aplicarían a partir del día siguiente, no el mismo martes.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se extendió a:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos últimos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

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Multas: el golpe al bolsillo

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor actual de la UMA en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Y eso no es todo: tu vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final.

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Antes de salir: toma previsiones

Para evitar contratiempos y sanciones, considera lo siguiente:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te evita multas. También contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a cuidar la salud de quienes viven y se mueven en esta región todos los días.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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