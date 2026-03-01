Al ritmo de Loba, Bzrp Music Sessions Vol. 53, Antología y Día de Enero, la cantante Shakira reunió a 400,000 personas en el concierto que ofreció la noche de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.
400,000 personas cantan con Shakira en el Zócalo de la CDMX
Miles de asistentes llenaron la Plaza de la Constitución y calles como 16 de Septiembre, Franscisco I. Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre.
La fiesta se extendió incluso alrededor del Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución, donde fueron colocadas pantallas al aire libre para que más personas pudieran ver y escuchar a la artista colombiana, considerada un ícono pop latinoamericano y con más de tres décadas de carrera musical.
El concierto público en la capital mexicana es parte del cierre de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a partir del lanzamiento del álbum con el mismo nombre, con el cual regresó a los escenarios tras publicar su anterior disco El Dorado (2017) para después disminuir sus presentaciones en vivo.
Este nuevo álbum estuvo marcado por dos sucesos en la vida personal de la cantante: su separación del futbolista Gerard Piqué tras 11 años de relación y dos hijos en común, así como problemas por el pago de impuestos con Hacienda en España.
Shakira regresó al Zócalo tras haber pisado el mismo escenario el 27 de mayo de 2007, cuando reunió entonces a alrededor de 200,000 personas.
“Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol, como siempre venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa.
“Hoy aquí en el Zócalo y siempre, para siempre, somos uno”, dijo Shakira a sus fans en el corazón de la Ciudad de México.
El concierto fue gratuito y abierto para todo público, a diferencia de la presentación que la cantante ofreció apenas el 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, en la cual los boletos iban desde los 1,610 pesos hasta 13,179 pesos.
Este domingo 3,800 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron a las y los asistentes al concierto, del cual se estima una derrama económica de 403.6 millones de pesos para hoteles restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).