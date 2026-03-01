400,000 personas cantan con Shakira en el Zócalo de la CDMX

Miles de asistentes llenaron la Plaza de la Constitución y calles como 16 de Septiembre, Franscisco I. Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre.

Vista panorámica del concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX el 1 de marzo. (Foto: Gobierno CDMX)

La fiesta se extendió incluso alrededor del Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución, donde fueron colocadas pantallas al aire libre para que más personas pudieran ver y escuchar a la artista colombiana, considerada un ícono pop latinoamericano y con más de tres décadas de carrera musical.

La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

El concierto público en la capital mexicana es parte del cierre de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a partir del lanzamiento del álbum con el mismo nombre, con el cual regresó a los escenarios tras publicar su anterior disco El Dorado (2017) para después disminuir sus presentaciones en vivo.

Este nuevo álbum estuvo marcado por dos sucesos en la vida personal de la cantante: su separación del futbolista Gerard Piqué tras 11 años de relación y dos hijos en común, así como problemas por el pago de impuestos con Hacienda en España.

La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

Shakira regresó al Zócalo tras haber pisado el mismo escenario el 27 de mayo de 2007, cuando reunió entonces a alrededor de 200,000 personas.