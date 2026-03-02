Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 3 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Antes de salir este martes, conoce todas las reglas, horarios y excepciones del programa para moverte seguro en la capital y área metropolitana.
lun 02 marzo 2026 08:31 PM
Cumplir con el Hoy No Circula ayuda a evitar multas, reduce la contaminación y protege la salud de la población. (Cuartoscuro)

Si tienes planes para salir este martes 3 de marzo de 2026, es importante que verifiques si tu vehículo puede transitar. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y proteger la salud de todos los habitantes de la región. Antes de salir de casa, conviene confirmar si tu vehículo está afectado por la restricción.

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , no podrán circular los vehículos que cumplan todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos y pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no habrá aplicación doble del programa, la restricción corresponde únicamente al calendario regular.

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente durante contingencias ambientales. En caso de que la CAME active medidas extraordinarias, la restricción aplicaría hasta el miércoles, no el mismo martes.

CDMX

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos municipios, la restricción se aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por no respetar el programa

Circular en un día restringido puede resultar muy caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas son:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que incrementaría significativamente el costo de la infracción.

CDMX

Recomendaciones antes de salir

Para planear mejor tus traslados y evitar sanciones, considera lo siguiente:

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven y transitan en la región.

