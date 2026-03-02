Hoy No Circula 3 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si tienes planes para salir este martes 3 de marzo de 2026, es importante que verifiques si tu vehículo puede transitar. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y proteger la salud de todos los habitantes de la región. Antes de salir de casa, conviene confirmar si tu vehículo está afectado por la restricción.