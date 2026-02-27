Si tienes pensado manejar este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de salir y revises el calendario del Hoy No Circula.
El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa. Anticiparte no solo protege tu bolsillo, también evita retrasos, visitas al corralón y malos ratos en tu trayecto diario.
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
Vehículos que sí pueden circular
Puedes moverte con normalidad si tu coche se encuentra en alguno de estos casos:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos o híbridos
-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.
En caso de que se activara la fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula empezarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse desde el 1 de enero de 2026.
Antes de salir este viernes, considera estos puntos:
Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
Planea tus trayectos con anticipación
Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas; también ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de usar tu auto puede ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza.