CDMX

Hoy No Circula 24 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Revisa si tu vehículo puede circular en CDMX y municipios del Edomex; evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire.
mar 24 febrero 2026 07:14 AM
Hoy No Circula martes 24 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex
El objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si tienes planes para salir este martes 24 de febrero de 2026, es fundamental que verifiques si tu vehículo puede transitar. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir la contaminación del aire y mejorar la salud de todos los habitantes de la región. Por eso, antes de salir de casa, conviene confirmar si tu vehículo está afectado por la restricción.

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula, no podrán circular los vehículos que cumplan todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos y pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por no respetar el programa

Circular en un día restringido puede salir muy caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas son:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que aumentaría significativamente el costo de la infracción.

Recomendaciones antes de salir

Para planear mejor tus traslados y evitar sanciones:

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y proteger la salud de quienes viven y transitan en la región.

