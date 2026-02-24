Hoy No Circula martes 24 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Si tienes planes para salir este martes 24 de febrero de 2026, es fundamental que verifiques si tu vehículo puede transitar. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir la contaminación del aire y mejorar la salud de todos los habitantes de la región. Por eso, antes de salir de casa, conviene confirmar si tu vehículo está afectado por la restricción.