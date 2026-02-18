Publicidad

CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 19 de febrero? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Tras días de contingencia ambiental en el Valle de México, el aire sigue siendo malo y automovilistas se preguntan si el Doble Hoy No Circula se activará este jueves.
mié 18 febrero 2026 07:19 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula regula la circulación de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Cuartoscuro)

Luego de varios días de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, muchas personas se preguntan cómo operará el programa Hoy No Circula este jueves 19 de febrero.

Aunque la fase 1 de la contingencia fue suspendida, la calidad del aire se mantiene en niveles malos en el Valle de México, de acuerdo con los reportes de las autoridades ambientales.

Este escenario mantiene la preocupación entre los automovilistas, ya que las altas temperaturas y los elevados niveles de contaminación podrían provocar la reactivación de la contingencia y, con ello, del Doble Hoy No Circula, debido a las condiciones atmosféricas que dificultan la dispersión de contaminantes en la región.

¿Qué autos no circulan este jueves 19 de febrero?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado contingencia ambiental ni medidas extraordinarias para este jueves 19 de febrero, por lo que se mantiene en operación el calendario habitual del programa Hoy No Circula .

De acuerdo con las reglas vigentes, deben suspender su circulación de las 05:00 a las 22:00 horas los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en este supuesto, lo más recomendable es no utilizarlo y optar por alternativas como el transporte público, la bicicleta, caminar o compartir el vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa con cuidado el color del engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones y posibles multas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que este jueves únicamente rige la restricción habitual del programa.

En caso de que la contingencia ambiental llegara a activarse durante el transcurso del jueves, las medidas extraordinarias, incluido el Doble Hoy No Circula, comenzarían a aplicarse a partir del viernes.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede resultar costoso. Con el valor actualizado de la UMA en 2026, las sanciones quedan de la siguiente manera:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo —y el aire— lo agradecerán.

