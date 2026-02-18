¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 19 de febrero? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Luego de varios días de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, muchas personas se preguntan cómo operará el programa Hoy No Circula este jueves 19 de febrero.

Aunque la fase 1 de la contingencia fue suspendida, la calidad del aire se mantiene en niveles malos en el Valle de México, de acuerdo con los reportes de las autoridades ambientales.

Este escenario mantiene la preocupación entre los automovilistas, ya que las altas temperaturas y los elevados niveles de contaminación podrían provocar la reactivación de la contingencia y, con ello, del Doble Hoy No Circula, debido a las condiciones atmosféricas que dificultan la dispersión de contaminantes en la región.