La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la fase 1 de contingencia ambiental se mantiene, por lo que este martes 17 de febrero habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es fundamental revisar la lista de vehículos que no podrán circular, ya que incluso los autos con holograma 0 y 00, que normalmente transitan todos los días, se verán afectados, al igual que otros vehículos según su día de restricción.

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas. Incumplirla puede derivar en multas superiores a 3,000 pesos e incluso en el arrastre del vehículo al corralón.

La contingencia en el Valle de México se activó la tarde del domingo, pero las condiciones de contaminación y climáticas adversas han impedido levantarla hasta ahora.