CDMX

Estos autos no salen el martes 17 de febrero por Doble Hoy No Circula y contingencia en CDMX y Edomex

Los carros que no podrán circular este martes en el Valle de México; revisa la lista oficial de vehículos permitidos y restringidos.
mar 17 febrero 2026 07:29 AM
Hoy No Circula
La CAMe mantiene la fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero. (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la fase 1 de contingencia ambiental se mantiene, por lo que este martes 17 de febrero habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es fundamental revisar la lista de vehículos que no podrán circular, ya que incluso los autos con holograma 0 y 00, que normalmente transitan todos los días, se verán afectados, al igual que otros vehículos según su día de restricción.

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas. Incumplirla puede derivar en multas superiores a 3,000 pesos e incluso en el arrastre del vehículo al corralón.

La contingencia en el Valle de México se activó la tarde del domingo, pero las condiciones de contaminación y climáticas adversas han impedido levantarla hasta ahora.

Autos que no circulan este 17 de febrero

De acuerdo con el anuncio oficial de la CAME , estos son los autos particulares que no podrán transitar este martes 17 de febrero por el Doble Hoy No Circula:

-Autos con holograma de verificación 2.

-Autos con holograma de verificación 1 y último dígito de placa 2, 4, 6, 7, 8 o 0.

-Autos con holograma 0 o 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.

Si tu auto aparece en esta lista, deberás dejarlo en casa para evitar sanciones, gastos inesperados y multas que afecten tu bolsillo.

En cambio, si tu vehículo no está en la lista, puedes circular con normalidad, sin riesgo de ser retenido ni sancionado.

Otros autos que no pueden circular

-Autos sin holograma, incluidos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas solo con letras, que se rigen como los autos con holograma 2.

-Autos de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, sin válvula de desconexión seca, cuya placa termine en número par.

-Autos de carga local o federal, que no estén en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex, deben dejar de circular entre 6:00 y 10:00 horas.

-Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que coincidan con las restricciones anteriores, deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, se recomienda prestar especial atención en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. En estas localidades, las multas por incumplimiento comenzaron a cobrarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por no respetar el programa

Circular en un día restringido puede ser costoso. Con el valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones son:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que aumentaría aún más el gasto.

Recomendaciones antes de salir

Para planear tus traslados y evitar sanciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir estas medidas no solo previene multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de quienes viven y circulan en el Valle de México.

