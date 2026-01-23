¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para los vehículos que cumplan con estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

¿Qué autos sí están exentos?

Pueden circular sin ninguna restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

-Si tu coche se encuentra en alguno de estos casos, puedes circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.