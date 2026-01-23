Publicidad

CDMX

Hoy No Circula: qué autos no pueden salir el viernes 23 de enero 2026 en CDMX y Edomex

El programa es una medida preventiva para reducir emisiones contaminantes en zonas con alta concentración vehicular.
vie 23 enero 2026 03:02 AM
El Hoy No Circula es aplicado para reducir la circulación de vehículos y disminuir la contaminación. (Cuartoscuro)

Si tienes pensado manejar este viernes 23 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene detenerte un momento antes de salir y revisar si tu auto puede circular. El programa Hoy No Circula estará activo y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa.

Anticiparte no solo te ahorra dinero, también evita retrasos, corralones y malos ratos.

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para los vehículos que cumplan con estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué autos sí están exentos?

Pueden circular sin ninguna restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

-Si tu coche se encuentra en alguno de estos casos, puedes circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México, donde es obligatorio respetarlo:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar el Hoy No Circula puede pegarle directo a tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la aplique.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir, toma en cuenta lo siguiente:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de usar tu auto este viernes, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

