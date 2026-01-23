Si tienes pensado manejar este viernes 23 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene detenerte un momento antes de salir y revisar si tu auto puede circular. El programa Hoy No Circula estará activo y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa.
Anticiparte no solo te ahorra dinero, también evita retrasos, corralones y malos ratos.
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos sí están exentos?
Pueden circular sin ninguna restricción:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0
-Si tu coche se encuentra en alguno de estos casos, puedes circular con normalidad.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse a partir del 1 de enero de 2026.
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.
-Planea tus trayectos con anticipación.
-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de usar tu auto este viernes, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.