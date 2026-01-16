Sismo hoy en CDMX: Se registra temblor con epicentro en Guerrero

En un inicio, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió que la magnitud fue de 5.2, con epicentro en San Marcos, Guerrero; sin embargo, minutos después, lo ajustó a 5.3.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km pic.twitter.com/ytDX5uoqq8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km pic.twitter.com/ffxxQh36BS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta las 0:01 horas no se reportan daños, al momento que se inician con los protocolos de revisión.

"Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión", informó en su cuenta de 𝕏.

Los usuarios de 𝕏 compartieron que el sismo se sintió en algunas colonias como Miguel Hidalgo, Coyoacán. Álvaro Obregón, Benito Juárez, por lo que al sonar algunas alertas sísmicas, sobre todo en los teléfonos celulares salieron de sus viviendas con el objetivo de resguardarse. También habitantes de municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, también compartieron que se levantaron a causa de las alertas sísmicas.

De acuerdo con lo que comparten usuarios de redes sociales el sismo fue casi imperceptible; sin embargo, el susto provino de la alerta sísmica y la de las apps en los celulares fue lo que los despertó durante los primeros minutos de este viernes.

También, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que helicópteros del Grupo Cóndores ya sobrevuelan con el objetivo de verificar que no hay daños hasta el momento. Además, de que se supervisa en las 16 alcaldías la activación de los protocolos de seguridad para verificar la sana condición de los habitantes.

"Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía", destacó en su cuenta en 𝕏 a las 01:07 horas.

Abanderamiento a vecinos que continúan afuera de sus domicilios. @ClaraBrugadaM (Foto:

Elementos de distintas dependencias como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil, Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, participan en recorridos y protocolos como la revisión de infraestructura, así como apoyo a vecinos que salieron de sus domicilios tras la activación de la alerta sísmica, informó la mandataria capitalina.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que hasta las 01:00 horas no se reportan daños; esto, tras el sobrevuelo de los helicópteros conocidos como Cóndores en la CDMX.