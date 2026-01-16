Durante la madrugada de este viernes 16 de enero, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) percibieron un sismo de magnitud 5.3 en la mayor parte de las alcaldías. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico se percibió a las 00:42 horas.
Sismo hoy en CDMX: Se registra temblor con epicentro en Guerrero
En un inicio, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió que la magnitud fue de 5.2, con epicentro en San Marcos, Guerrero; sin embargo, minutos después, lo ajustó a 5.3.
SISMO Magnitud 5.3 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km pic.twitter.com/ytDX5uoqq8
— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta las 0:01 horas no se reportan daños, al momento que se inician con los protocolos de revisión.
"Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión", informó en su cuenta de 𝕏.
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026
Los usuarios de 𝕏 compartieron que el sismo se sintió en algunas colonias como Miguel Hidalgo, Coyoacán. Álvaro Obregón, Benito Juárez, por lo que al sonar algunas alertas sísmicas, sobre todo en los teléfonos celulares salieron de sus viviendas con el objetivo de resguardarse. También habitantes de municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, también compartieron que se levantaron a causa de las alertas sísmicas.
De acuerdo con lo que comparten usuarios de redes sociales el sismo fue casi imperceptible; sin embargo, el susto provino de la alerta sísmica y la de las apps en los celulares fue lo que los despertó durante los primeros minutos de este viernes.
También, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que helicópteros del Grupo Cóndores ya sobrevuelan con el objetivo de verificar que no hay daños hasta el momento. Además, de que se supervisa en las 16 alcaldías la activación de los protocolos de seguridad para verificar la sana condición de los habitantes.
"Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía", destacó en su cuenta en 𝕏 a las 01:07 horas.
Elementos de distintas dependencias como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil, Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, participan en recorridos y protocolos como la revisión de infraestructura, así como apoyo a vecinos que salieron de sus domicilios tras la activación de la alerta sísmica, informó la mandataria capitalina.
El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que hasta las 01:00 horas no se reportan daños; esto, tras el sobrevuelo de los helicópteros conocidos como Cóndores en la CDMX.
#CiudadSegura | Tras la activación de la alerta sísmica, derivado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de elementos de la @SSC_CDMX en la #CDMX , no se reportan daños o afectaciones.
Seguiremos pendientes e informando ante cualquier eventualidad. https://t.co/tQXmJZnC7u pic.twitter.com/4eBUpViZzp
— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 16, 2026
¿Qué son los sismos?
Los sismos son las vibraciones de la tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de ésta, de varios tipos de ondas. Terremoto o temblor son sinónimos de la palabra sismo.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que ocurren porque la tierra está cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, con espesor hasta de 100 kilómetros, la cual está fragmentada en grandes porciones llamadas placas tectónicas.
"La movilidad de éstas ocasiona que en los bordes, donde las placas hacen contacto, se generen esfuerzos de fricción que impiden el desplazamiento de una respecto a la otra. Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada", detalla el Cenapred.
¿Cuándo suena la alerta sísmica?
Se activa al detectar sismos importantes en la Brecha de Guerrero y avisa con al menos 50 segundos de anticipación la llegada de ondas sísmicas importantes.
Con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano los sensores sísmicos, calculan parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte próximo a su zona de cobertura, estos parámetros se envían por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad a alertar.
La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo, permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuert e, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas.