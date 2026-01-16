Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 16 de enero de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex este viernes

El programa restringe el tránsito en el Valle de México de autos con base en engomado, terminación de placa y tipo de holograma.
vie 16 enero 2026 03:03 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita la circulación vehicular para reducir la contaminación del aire. (Cuartoscuro)

Si planeas manejar este viernes 16 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del programa Hoy No Circula.

Ignorar la restricción puede traducirse en una multa de más de 3,000 pesos, por lo que anticiparte te ahorrará dinero, tiempo y malos ratos.

¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplicará para los vehículos con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué autos están exentos?

Pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas: también ayuda a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de usar tu auto este viernes, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y contribuir al bienestar de millones de personas.

