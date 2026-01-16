Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino 17 de enero: autos que descansan el tercer sábado en CDMX y Edomex

Revisar el calendario oficial antes de salir a las calles del Valle de México ayuda a evitar sanciones, planear traslados y proteger la calidad del aire.
vie 16 enero 2026 05:34 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (LIVINUS/Getty Images)

El sábado suele ser el día ideal para bajar el ritmo: quedarte en casa, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este sábado 17 de noviembre de 2026, conviene revisar cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino. Pasarlo por alto no solo puede arruinar tu agenda, también puede terminar en una multa que golpee directo al bolsillo.

El Hoy No Circula no es un trámite más. Su objetivo es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México y mejorar la calidad del aire que respiras todos los días. Por eso, saber si tu auto puede circular este fin de semana es clave antes de salir.

Autos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no circulan:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

Podrán salir sin problema:

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales graves. Para este sábado no está contemplada esta medida.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.

Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino te evita multas, te ahorra contratiempos y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

