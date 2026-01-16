Hoy No Circula Sabatino 17 de enero: autos que descansan el tercer sábado en CDMX y Edomex

El sábado suele ser el día ideal para bajar el ritmo: quedarte en casa, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este sábado 17 de noviembre de 2026, conviene revisar cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino. Pasarlo por alto no solo puede arruinar tu agenda, también puede terminar en una multa que golpee directo al bolsillo.

El Hoy No Circula no es un trámite más. Su objetivo es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México y mejorar la calidad del aire que respiras todos los días. Por eso, saber si tu auto puede circular este fin de semana es clave antes de salir.