Si planeas manejar este viernes 16 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del programa Hoy No Circula.
Ignorar la restricción puede traducirse en una multa de más de 3,000 pesos, por lo que anticiparte te ahorrará dinero, tiempo y malos ratos.
Publicidad
¿Qué autos no podrán circular este viernes?
De acuerdo con el calendario oficial , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplicará para los vehículos con las siguientes características:
-Engomado azul
-Terminación de placa 9 o 0
-Holograma 1 o 2
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos están exentos?
Pueden circular sin restricciones:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0
Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular con normalidad.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Para este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica la restricción habitual del programa.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Publicidad
¿De cuánto es la multa por incumplir?
No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.
Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.
-Planea tus trayectos con anticipación.
-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas: también ayuda a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de usar tu auto este viernes, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y contribuir al bienestar de millones de personas.