¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX? Los 8 módulos para sacarla en la ciudad

Tras el arranque para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica este 2026, los ciudadanos ya pueden acudir a algunos de los ocho módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) en la Ciudad de México (CDMX). Estas son las direcciones, horarios y documentos con los que tienes que acudir.
CURP Biométrica: los 8 módulos donde puedes tramitarla en la CDMX
Para obtener la CURP biométrica se debe sacar una cita en línea en Renapo en el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ en donde ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.
Da clic en Registro de Datos Biométricos para la CURP
“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.
Documentos para la CURP Biométrica
Los ciudadanos que acudan a su cita en alguno de los módulos, deben llevar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente, como credencial del INE o pasaporte.
- Acta de nacimiento certificada.
- CURP actual certificada/validada.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Correo electrónico activo.
Ubicación de módulos en la CDMX
Alcaldía Álvaro Obregón:
- Calle Canario S/N, colonia Tolteca.
Alcaldía Cuauhtémoc:
- Calle Londres 102, colonia Juárez.
- Arcos de Belén 19, colonia Doctores.
Alcaldía Cuajimalpa:
- Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa.
Alcaldía Iztapalapa:
- Ayuntamiento 63, colonia San Lucas.
Alcaldía Milpa Alta:
- Avenida Constitución esquina Andador Sonora.
Alcaldía Tláhuac:
- Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel.
Alcaldía Venustiano Carranza:
- Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena.
¿Qué es la CURP biométrica?
La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.
Bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI) se concentrará la consulta y validación de registros. Coordinada por la Segob junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta herramienta permitirá el cruce de información y la interoperabilidad entre dependencias.
El propósito central es consolidar los datos de identificación para fortalecer procesos administrativos y de seguridad. El marco legal vincula además la CURP biométrica con tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, al integrarse en una base interoperable consultable por autoridades competentes.