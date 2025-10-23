Nueva licencia de conducir E13 en CDMX: quiénes deberán tramitarla y por qué será obligatoria

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de una nueva licencia de conducir que será obligatoria para un sector en específico con el fin de proteger la seguridad de la población.
Por medio de sus canales oficiales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer la creación de la licencia tipo E13 , para quiénes está dirigida y que requisitos se necesitan para tramitarla en la capital del país.
¿Quiénes deben tramitar la licencia tipo E13?
La Ciudad de México creó la licencia tipo E13, pensada solo para conductores que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, el 10 de septiembre, que dejó 32 muertos y varios heridos.
Esta medida forma parte de las reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad, publicadas en la Gaceta Oficial el 10 de octubre.
Para obtenerla, los conductores deben demostrar que tienen conocimientos especializados en manejo seguro de materiales peligrosos y contar con una licencia tipo A vigente de al menos tres años. Los vehículos extranjeros deben presentar su pedimento de importación, y los usados, acreditar que han sido dados de baja previamente.
La E13 se suma a la licencia tipo E12, para transporte especializado determinado por la Semovi, y a las licencias C, D y E, que también requieren experiencia y vigencia de documentos. El objetivo es mejorar la seguridad vial, la protección civil y la operación de transporte de sustancias peligrosas en la capital.
¿Por qué subirá el precio del gas LP?
El precio del gas LP en México registrará un ligero incremento en las próximas semanas, derivado de la entrada en vigor de nuevas Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia que buscan reforzar la seguridad en el transporte y distribución de este combustible.
Las medidas fueron emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) después de la explosión de una pipa debajo del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, donde murieron 32 personas y decenas más resultaron con quemaduras graves.
De acuerdo con la ASEA, el ajuste en el precio será mínimo, equivalente a 0.2% sobre el costo actual. Esto representa apenas unos centavos por litro o kilogramo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gas LP cuesta esta semana 10.61 pesos por litro; con el aumento, quedará alrededor de 10.63 pesos. En tanto, el kilogramo pasará de 19.64 a 19.68 pesos, lo que significa que un cilindro de 20 kilos subirá menos de un peso.