Congreso CDMX alista Presupuesto 2026 entre acusaciones de ‘terrorismo fiscal’

Según el dictamen del Código Fiscal, el gobierno capitalino podrá inscribir o actualizar en padrones a los sujetos obligados con base en información y datos que obren en su poder. Además podrán determinar “presuntivamente” las contribuciones que una persona debe pagar a partir de su declaración ante el gobierno federal, así como información que tengan tanto las autoridades federales como locales, plantea el Artículo 76.

“Esta figura de la determinación presuntiva establece más facultades para la autoridad para poder vigilar a los contribuyentes que probablemente no hayan reportado el patrimonio, la evolución de su patrimonio o ingresos no reportados

“Siempre vamos a rechazar esta política de terrorismo fiscal basada en la coerción a la base contribuyente”, dijo el legislador del PAN.

Valentina Batres, diputada de Morena, afirmó por su parte que el gobierno de la ciudad es un recaudador legal de las contribuciones locales al que se le busca dar “dientes” y sostuvo que Acción Nacional intenta justificar la falta en el pago de impuestos.

“Terrorismo fiscal, dice el PAN, lo utiliza como cortina de humo o para justificar a quien no paga sus impuestos o contribuciones. Esta ciudad se construye todos los días, se mejora y la mayor parte de la gente paga sus contribuciones. (…) Lo correcto es que no haya ningún resquicio en que alguien no pague sus contribuciones

Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, indicó que los impuestos sirven para programas sociales, servicios y obras públicas, mientras la oposición pretende defender la evasión de impuestos.

“Lo que se está planteando (por parte del PAN) es que haya evasión de impuestos para algunos y hay que decirlo con todas sus palabras. (…) A través del pago de impuestos de toda la ciudadanía y que tendría que ser de todas y todos los empresarios, es como el Gobierno de la ciudad, las alcaldías y los órganos autónomos tienen recurso”, dijo.

Mientras la diputada Tania Larios, del PRI, criticó que las autoridades capitalinas pretenden actuar como autoridad fiscal cuando ya existe una, el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“¿Por qué el Gobierno de la Ciudad de México en el Código Fiscal pretende darse atribuciones que no tiene, que no se justifican? Porque los impuestos locales son muy claros: es sobre el predial, sobre el pago del agua. ¿De cuándo acá es sobre la capacidad presuntiva del ingreso de los contribuyentes?”, cuestionó la legisladora.

En el dictamen del Presupuesto de Egresos se proyecta un gasto total de 313.3 millones de pesos, lo mismo que el monto que se espera recaudar en la Ley de Ingresos y un 7.5% más que lo aprobado para 2025.

Este lunes 15 de diciembre se discutirán y votarán los tres dictámenes del Paquete Económico 2026 en el pleno del Congreso capitalino.