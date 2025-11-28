Hoy No Circula Sabatino cambia este 29 de noviembre: más autos tendrán permiso para salir en CDMX y Edomex

El Hoy No CirculaSabatino de este 29 de noviembre será diferente al de la mayoría de los sábados, pues más autos podrán salir a la calle tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
Esto se debe a que es el quinto sábado del mes, por lo que las reglas serán distintas a lo habitual. Si tienes dudas sobre si podrás circular, quédate: te contamos lo que debes saber.
Todos los holograma 1 podrán circular
Contrario a lo que ocurre la mayoría de los sábados, cuando los autos con holograma 1 se alternan entre placas pares y nones, en este quinto sábado esa restricción no aplica.
De esta manera, todos los vehículos con holograma 1 pueden circular sin limitación, sin importar el número final de su placa. Esto hará que haya más autos en las calles de lo usual para un fin de semana.
Además, esta fecha coincide con el pago de la quincena y con las promociones del Black Friday y Black Days, por lo que se espera un incremento en el tránsito, especialmente en zonas comerciales.
¿Qué autos se quedan sin circular este sábado 29 de noviembre?
De esta manera, la restricción del Hoy No Circula aplica únicamente para los vehículos con holograma 2 y para los automóviles provenientes de otros estados. La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.
Si tu auto pertenece a alguno de estos grupos, no debes usarlo durante ese periodo, ya que podrías ser detenido y sancionado por las autoridades.