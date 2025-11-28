Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino cambia este 29 de noviembre: más autos tendrán permiso para salir en CDMX y Edomex

El programa regula la circulación vehicular en CDMX y en 18 municipios del Estado de México para disminuir la contaminación atmosférica.
vie 28 noviembre 2025 04:05 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula, busca mejorar la calidad del aire en el Valle de México y reducir los niveles de tráfico en días críticos.
 (Graciela López Herrera)

El Hoy No Circula Sabatino de este 29 de noviembre será diferente al de la mayoría de los sábados, pues más autos podrán salir a la calle tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Esto se debe a que es el quinto sábado del mes, por lo que las reglas serán distintas a lo habitual. Si tienes dudas sobre si podrás circular, quédate: te contamos lo que debes saber.

Todos los holograma 1 podrán circular

Contrario a lo que ocurre la mayoría de los sábados, cuando los autos con holograma 1 se alternan entre placas pares y nones, en este quinto sábado esa restricción no aplica.

De esta manera, todos los vehículos con holograma 1 pueden circular sin limitación, sin importar el número final de su placa. Esto hará que haya más autos en las calles de lo usual para un fin de semana.

Además, esta fecha coincide con el pago de la quincena y con las promociones del Black Friday y Black Days, por lo que se espera un incremento en el tránsito, especialmente en zonas comerciales.

¿Qué autos se quedan sin circular este sábado 29 de noviembre?

De esta manera, la restricción del Hoy No Circula aplica únicamente para los vehículos con holograma 2 y para los automóviles provenientes de otros estados. La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

Si tu auto pertenece a alguno de estos grupos, no debes usarlo durante ese periodo, ya que podrías ser detenido y sancionado por las autoridades.

Para verificar el calendario actualizado, puedes revisar el portal oficial de Hoy No Circula: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ .

¿Quiénes tienen permitido circular?

Pueden circular los vehículos con hologramas 00 y 0, que suelen ser modelos recientes o con emisiones reducidas.

También están libres de restricciones los autos eléctricos e híbridos, como parte del impulso a alternativas más limpias.

Además, los vehículos con holograma 1 pueden desplazarse sin limitación alguna, sin importar terminación de placa ni color de engomado.

Hoy No Circula Sabatino
Aplica de lunes a sábado, con reglas específicas para cada día y variaciones cuando el mes tiene un quinto sábado. (LUIS CORTES/REUTERS)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. La medida de Doble Hoy No Circula únicamente se pone en marcha cuando hay una contingencia ambiental activa y los niveles de contaminación son críticos, lo cual no es el caso para este sábado.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula Sabatino es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías.

Estado de México

En los siguientes 18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio la medida también se aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

(En estas dos zonas, las multas comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2026.)

Multas

No respetar el programa puede costar entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Cómo opera el Hoy No Circula Sabatino?

Para los cuatro primeros sábados del mes las reglas son distintas:

Holograma 2: no circula ningún sábado.

Holograma 1:

-Placas terminación impar (1, 3, 5, 7, 9): primer y tercer sábado.

-Placas terminación par (0, 2, 4, 6, 8): segundo y cuarto sábado.

-Quinto sábado: solo holograma 2 y foráneos están restringidos.

Recomendaciones para evitar contratiempos

-Revisa el calendario oficial del programa antes de arrancar.

-Consulta el estado de la calidad del aire para el día.

-Organiza tus recorridos con tiempo para no depender del último minuto.

-Confirma si tu vehículo debe permanecer guardado según su holograma y número de placa.

Cumplir con el programa no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

