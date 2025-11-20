Segunda marcha de la Generación Z no logra llegar al Zócalo

Con apenas unas decenas de manifestantes, la segunda marcha de la Generación Z, convocada para este 20 de noviembre, partió desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, pero fue contenida sobre avenida Reforma.

De acuerdo con Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política de la Ciudad de México, fueron unos 150 los manifestantes los reunidos en Paseo de la Reforma.

Aunque la convocatoria decía que el inicio de la manifestación era a las 10 de la mañana, los asistentes comenzaron a llegar media hora después y algunos se desplegaron por Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la independencia.

Con banderas del anime One Piece -símbolo usado por jóvenes en Malasia para manifestarse contra su gobierno- y otras banderas de México con tonalidades blanco y negro en señal de luto, algunos asistentes se colocaron en carriles centrales del Paseo de la Reforma para externar algunas inconformidades y consignas, alguna de ellas en exigencia al gobierno federal de mayor seguridad y combate a la corrupción.