Marchas

MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar 1: Ángel de la Independencia

Lugar 2: Estación “Garibaldi-Lagunilla”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Marcha “¡México no se rinde, mexicanos al grito de guerra!”, con la finalidad de expresar sus inconformidades relacionadas con seguridad, condiciones de vida, vivienda y trabajo; así como para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana.

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

Destino: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Demanda: Exigen un aumento salarial del 100% y un programa de estabilidad laboral y promoción docente, con derecho a definitividad y plazas de medio tiempo y tiempo completo, así como la integración del Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura al salario base de las profesoras y profesores

Observaciones: No se descarta se trasladen al edificio de Rectoría y realicen un mitin como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas; así como el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur

Concentraciones

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 09:00

Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Insurgentes Sur No. 3000, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Expresarán su inconformidad con la administración de la Jefa del Ejecutivo Federal, por la inseguridad, las malas condiciones de vida, la falta de vivienda y trabajo, así como para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer los contrapesos institucionales y los mecanismos de participación ciudadana.

Observaciones: No se descarta que realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria, así como que se desplacen por diversos medios de transporte hacia el Ángel de la Independencia, con el fin de unirse a la protesta que partirá rumbo al Zócalo Capitalino

COLECTIVA “CANNABIS REGULACIÓN REVOLUCIÓN MX”

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Evento “Juntos a sembrar cannabis”, en el que se realizarán talleres de cultivo de cannabis y se colocará un tianguis LGBTIQAPNB+, lo anterior en defensa de sus derechos como usuarios y de los espacios para consumidores, así como en apoyo a la lucha contra la discriminación de la comunidad diversa

Organizaciones en apoyo: Comunidad No Binaria Ciudad de México y Murciélagos Resilientes

Observaciones: No se descarta se sumen otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Sede de la Arquidiócesis Primada de México Durango No. 90, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Sostendrán un encuentro de diálogo y escucha con las familias buscadoras de desaparecidos en México, con la finalidad de fortalecer los lazos de colaboración entre la iglesia y la institución responsable de la búsqueda y atención a las víctimas de desaparición en el país.

ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL “CAMPUS AJUSCO”

Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional Carretera Picacho Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alc. Tlalpan

Demanda: Asamblea para tratar su plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio, en el que exigen la destitución de la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, debido a la falta de atención a las necesidades estudiantiles y a la gestión insuficiente frente a las problemáticas de la institución

Actividades:

13:00 h Reunión con autoridades de la escuela

Observaciones: No se descarta realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Iztapalapa

Hora: 11:00

Lugar: Plantel Iztapalapa IV “José Emilio Pacheco” del Instituto de Educación Media Superior Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Arneses, Col. Progreso del Sur, Alc. Iztapalapa

Demanda: Realizarán diversas actividades político-culturales en solidaridad con el pueblo palestino

Actividades:

11:00 h Elaboración de un mural a favor de Palestina

12:30 h Charla por parte de una integrante de la “Plataforma Común por Palestina México”

Organizaciones en apoyo: Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Demanda: Mesas de trabajo con el Consejo de Transparencia y Administración, a fin de tratar su pliego petitorio de demandas: implementación de protocolos de seguridad contra la violencia, cámaras y botones de pánico, una mejor atención a la salud mental, mayor difusión de servicios psicológicos y protocolos de prevención

Observaciones: No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la facultad

ROSA MEXICANO, A.C.

Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Conversatorio musical “Lo histórico de las históricas”, en el que se hará una reseña de la historia de la comunidad transgénero y la lucha por sus derechos

Organizaciones en apoyo: Diversidades GAM, Translúcido Nuevos Hombres, Generación Comunidad TTT+ Trans y Resam Trans

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Milpa Alta

Hora: 17:30

Lugar: Plaza “Benito Juárez” Venustiano Carranza, Col. San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Demanda: Foro para discutir las consecuencias sociales, culturales y ambientales de los megaproyectos impuestos en el territorio comunal de Milpa Alta

ASAMBLEA NACIONAL INDÍGENA, CAMPESINA Y SOCIAL

Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: En el marco del “CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana”, realizarán una manifestación para exigir la restitución de los derechos de la clase campesina y la reforma al artículo 27º constitucional, a fin de que se reviertan los efectos de la reforma de 1992, ya que esta última permitió el despojo de tierras y recursos naturales al eliminar las protecciones para la propiedad social; así como en rechazo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque ha hundido al campo mexicano, generado dependencia alimentaria y propiciado precios injustos para las cosechas, permitiendo que se pierda la soberanía alimentaria del país

Organizaciones en apoyo: Central de Organizaciones Campesinas y Populares

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, así como que se sumen en apoyo organizaciones ejidales, comunales, agropecuarias, de pesca y productores rurales