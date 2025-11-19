Las 5 multas de hasta 9,040 pesos que te pueden poner en CDMX y seguro no conocías

Insultar en vía pública

Antes de insultar al vecino que te cae mal o alguna persona que te cruces en la calle, considera que de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, la infracción se clasifica dependiendo de la naturaleza específica del maltrato verbal, y la sanción puede oscilar entre una y 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente; por lo que podrías pagar hasta 4,520 pesos.

Ya sea que insultes o maltrates verbalmente, puede derivar en infracciones del tipo A o B . La conducta de "Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona o grupo de personas" se considera una Infracción Tipo A, estipulada en el artículo 26 de la mencionada ley; por lo que las sanciones quedan de la siguiente manera:

• Una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la UMA. El pago sería desde 113.14 hasta 1,130 pesos.

• Arresto de seis a 12 horas.

• Trabajo a favor de la comunidad de tres a seis horas.

En esta infracción específica, la conciliación solo procederá cuando las partes fijen el monto del daño de común acuerdo y el probable infractor repare dicho daño.

Si el acto de insultar involucra expresiones de índole sexual, la infracción es más severa, por lo que "Proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona con el propósito de afectar su dignidad", se considera como una infracción tipo B, mismas que se sancionan de la siguiente manera:

• Multa equivalente de 11 a 40 UMAS. Es decir, el infractor deberá pagar de 1,243 hasta 4,520 pesos.

• Arresto de 13 a 24 horas.

•Trabajo a favor de la comunidad de seis a 12 horas.

Obstruir el paso peatonal

El artículo 28, Fracción II establece que "impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello".

Se considera una infracción tipo B con las siguientes multas:

• Multa equivalente de 11 a 40 UMAS. Es decir, el infractor deberá pagar de 1,243 hasta 4,520 pesos.

• Arresto de 13 a 24 horas.

•Trabajo a favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

Además, si la obstruyen automovilistas o motociclistas y son captados por cámaras de videovigilancia de la ciudad, las multas se establecerán de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, que en su artículo 6 establece las siguientes sanciones:

Conductores de vehículos de uso particular. De 10 a 20 veces; es decir, de 1,130 pesos hasta 2,260 pesos.

Conductores de vehículos de transporte de carga. De 40 a 60 veces; es decir, de 4,520 hasta 6,780 pesos.