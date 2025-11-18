Publicidad

CDMX

Choque de trolebús Chalco - Santa Martha deja 26 personas lesionadas

El choque se originó porque aparentemente uno de los conductores se quedó dormido y dio alcance a otra unidad que se encontraba detenida.
mar 18 noviembre 2025 11:16 AM
choque-trolebus-elevado.jpg
(Especial)

Un choque entre dos unidades articuladas del Trolebús Chalco - Santa Martha a la altura de la terminal Acatitla, dejó un saldo de 26 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al patio de Acahualtepec, para poder recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría originado porque uno de los conductores se quedó dormido.

El incidente ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana, cuando la unidad biarticulada 24085 impactó por alcance a la 24005 al ingresar a la zona de terminal. Ambas circulaban por el carril confinado del tramo elevado de la Línea 11, que conecta Chalco con Santa Martha

Usuarios que viajaban en los trolebuses videos en redes sociales en los que señalaron que el conductor mostraba señales de cansancio, lo que derivó en el impacto.

El accidente ocasionó que por varios minutos ningún trolebús procedente de Chalco pudiera llegar a la terminal Santa Martha, por lo que fue necesario desalojar a una decena de autobuses que arribaron a la zona.

Los usuarios tuvieron que caminar varios metros hasta poder retomar su camino hacia la Línea A del metro, el Cablebús o al trolebús elevado Santa Martha - Constitución de 1917.

"El Sistema de Transporte Eléctrico colaborará con las autoridades para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento de la evolución de la salud de las personas lesionadas, así como del apoyo correspondiente", señaló el servicio en una ficha informativa.

