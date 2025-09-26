Choque de unidades del Metrobús deja 12 lesionados en la CDMX

El incidente ocurrió cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metrobús, sobre Eje 4 Sur, esquina Petén, en la colonia Narvarte.

De acuerdo con autoridades, la lluvia y el tráfico provocaron que la unidad 3308 del Metrobús fuera detenida en la salida del bajo puente sobre avenida Xola, mientras que la unidad 373 avanzó hasta provocar el impacto entre ambas.

Los conductores de las unidades dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, desde donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a los 12 lesionados.

Autoridades dijeron que dos personas fueron trasladadas, pero ninguna de gravedad.

Ambas unidades se mantuvieron en el sitio, donde iniciaron las investigaciones de las aseguradoras.