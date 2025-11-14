Hoy No Circula 14 de noviembre: qué autos no podrán salir este viernes en CDMX y Edomex

Autos que no podrán circular este viernes

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. Este viernes deben suspender su circulación los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu coche entra en estas categorías, lo recomendable es dejarlo en casa y usar transporte público o alternativas como bici o motos eléctricas.

Autos que sí pueden circular

Están exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre y cuando no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de forma regular, sin restricciones adicionales.

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos lugares, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas por incumplir

Si circulas sin cumplir la restricción, podrías recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025 cada UMA vale 113.14 pesos, por lo que la sanción oscila entre:

-2,262 pesos (mínimo)

-3,394 pesos (máximo)

La cantidad exacta depende del criterio de la autoridad.

Consejos para evitar sanciones

-Consulta el calendario oficial de Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte diario de calidad del aire.

-Planea tus rutas con anticipación.

-Verifica el engomado y la terminación de la placa de tu auto.

Cumplir con el programa no solo evita multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven en la región.

