Hoy No Circula 14 de noviembre: qué autos no podrán salir este viernes en CDMX y Edomex

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 14 de noviembre es clave que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.
Toma en cuenta que ignorar la medida puede costarte una multa considerable, así que conviene anticiparte y planear tus traslados con tiempo.
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos lugares, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.
Multas por incumplir
Si circulas sin cumplir la restricción, podrías recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025 cada UMA vale 113.14 pesos, por lo que la sanción oscila entre:
-2,262 pesos (mínimo)
-3,394 pesos (máximo)
La cantidad exacta depende del criterio de la autoridad.