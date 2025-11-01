Publicidad

CDMX

Rodada del terror en CDMX deja un detenido y 511 motocicletas en el corralón

Uno de los motociclistas fue detenido por agredir a un policía durante la “Mega Rodada del Terror 2025”.
sáb 01 noviembre 2025 12:40 PM
rodada del terror.jpg
Un motociclista fue detenido por agredir a policía en la Rodada del Terror CDMX. (Foto: Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este sábado que 511 motocicletas fueron remitidas al corralón y un motociclista fue detenido durante la noche de este viernes en la primera “Mega Rodada del Terror” de este 2025 realizada en la capital.

De acuerdo con la dependencia, el hombre detenido fue interceptado en avenida Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez por circular sin casco de protección, pero al intentar impedir que su motocicleta fuera asegurada, se tornó violento y golpeó a uno de los oficiales, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

En tanto que el policía lesionado fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) y trasladado a un hospital.

La dependencia informó además que como parte de los dispositivos de vigilancia y vialidad implementados por la Subsecretaría de Control de Tránsito, en coordinación con los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se realizó el traslado de 511 motocicletas a depósitos vehiculares.

De estas, 485 fueron remitidas por maniobras riesgosas y faltas al Reglamento de Tránsito, mientras que otras 25 fueron aseguradas tras un conato de riña en avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un grupo de motociclistas realizaba arrancones y circulaba sin casco.

Los uniformados de la SSC, se informó, se mantuvieron los despliegues operativos hasta el término de las actividades, mientras que, personal de Tránsito agilizó los cortes a la circulación, en las avenidas donde se realizó dicha rodada.

