Rodada del terror en CDMX deja un detenido y 511 motocicletas en el corralón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este sábado que 511 motocicletas fueron remitidas al corralón y un motociclista fue detenido durante la noche de este viernes en la primera “Mega Rodada del Terror” de este 2025 realizada en la capital.

De acuerdo con la dependencia, el hombre detenido fue interceptado en avenida Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez por circular sin casco de protección, pero al intentar impedir que su motocicleta fuera asegurada, se tornó violento y golpeó a uno de los oficiales, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.