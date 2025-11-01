Miles de personas disfrutaron este sábado 1 de octubre del Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, uno de los eventos más esperados de la temporada, que recorrió ocho kilómetros desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino.
#EnFotos: Así se vivió el Desfile de Día de Muertos en el corazón de la CDMX
El desfile comenzó a las 14:00 horas y avanzó por las avenidas Paseo de la Reforma, Juárez y Cinco de Mayo, en un recorrido que llenó de color, música y tradición las principales calles del centro de la ciudad.
Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron de carros alegóricos, comparsas, catrinas monumentales, marionetas gigantes y música en vivo, en un homenaje al patrimonio cultural y las tradiciones mexicanas dedicadas a los fieles difuntos.
El recorrido, además de colores, incienso, flores de cempasúchil y catrinas, tuvo como ejes la identidad popular, las tradiciones mexicanas y estuvo dedicado a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.
Al dar el banderazo de salida al desfile, la jefa de gobierno, Clara Brugada señaló que las celebraciones por estas fechas son una tradición que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y por ello, la importancia de su preservación en todas sus expresiones.
“El Día de Muertos, es una celebración que nos recuerda que la muerte no es ausencia, sino memoria viva; que quienes se han ido siguen habitando entre nosotros en cada flor de cempasúchil, en el aroma del copal, en la ofrenda que preparamos con amor y en la palabra que pronunciamos para nombrarlos”, afirmó.
El desfile avanzó por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y culminó en la mega ofrenda instalada en el Zócalo de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas reportaron una asistencia de un millón 450,000 asistentes, entre capitalinos y turistas nacionales y extranjeros.
El evento concluyó con un espectáculo en la Plaza de la Constitución, donde se rindió tributo a la vida y la muerte con una Ofrenda Monumental.
Algunos carros alegóricos y calaveras gigantes fueron dedicados a personajes de la cultura popular mexicana como: el escritor Carlos Monsivais, la cantante Paquita la del Barrio y Yolanda Montes “Tongolele”, ambas fallecidas en febrero de 2025, así como al cantante Rockdrigo.
También participaron en la ambientación de los 700 años de la fundación de Xochimilco, el sismo de 1985 que cumplió 40 años. Estos momentos fueron ilustrados con comparsas, , batucadas, carnavales, musica de banda, bailarines entre otros elementos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo especial con cortes a la circulación y apoyo a los asistentes.
El Gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco y la asistencia de casi un millón y medio de personas al Desfile de Día de Muertos realizado este sábado 1 de noviembre.