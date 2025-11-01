EnFotos: Así se vivió el Desfile de Día de Muertos en el corazón de la CDMX

Miles de asistentes acudieron al Desfile de Día de Muertos 2025 de la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El desfile comenzó a las 14:00 horas y avanzó por las avenidas Paseo de la Reforma, Juárez y Cinco de Mayo, en un recorrido que llenó de color, música y tradición las principales calles del centro de la ciudad.

El evento concluyó en la Plaza de la Constitución. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron de carros alegóricos, comparsas, catrinas monumentales, marionetas gigantes y música en vivo, en un homenaje al patrimonio cultural y las tradiciones mexicanas dedicadas a los fieles difuntos.

El recorrido, además de colores, incienso, flores de cempasúchil y catrinas, tuvo como ejes la identidad popular, las tradiciones mexicanas y estuvo dedicado a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Al dar el banderazo de salida al desfile, la jefa de gobierno, Clara Brugada señaló que las celebraciones por estas fechas son una tradición que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y por ello, la importancia de su preservación en todas sus expresiones.

“El Día de Muertos, es una celebración que nos recuerda que la muerte no es ausencia, sino memoria viva; que quienes se han ido siguen habitando entre nosotros en cada flor de cempasúchil, en el aroma del copal, en la ofrenda que preparamos con amor y en la palabra que pronunciamos para nombrarlos”, afirmó.

El desfile avanzó por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y culminó en la mega ofrenda instalada en el Zócalo de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas reportaron una asistencia de un millón 450,000 asistentes, entre capitalinos y turistas nacionales y extranjeros.

Catrinas monumentales y carros alegóricos llenaron de vida las calles de Reforma durante el Gran Desfile de Día de Muertos 2025. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El evento concluyó con un espectáculo en la Plaza de la Constitución, donde se rindió tributo a la vida y la muerte con una Ofrenda Monumental.