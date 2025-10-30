Horarios de los panteones en CDMX el 1 y 2 de noviembre 2025: ¿a qué hora abren y cierran en Día de muertos?

¿Cuándo se va al panteón el Día de muertos?

El calendario católico detalla que el 1 de noviembre se dedica a honrar a todos los santos (difuntos jóvenes), mientras que el 2 de noviembre se reserva para rendir homenaje a los fieles difuntos, es decir a los adultos fallecidos. Ante ello, las familias, amigos o conocidos de los difuntos pueden acudir al panteón en cualquiera de estas fechas.

Horarios de panteones en CDMX el 1 y 2 de noviembre

Álvaro Obregón: de 8:00 a 16:00 horas. Previo al 1 y 2 de noviembre se realizan labores de limpieza en los cementerios de Tarango, San Rafael, Santa Fe, Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco y Tetelpan.

“Entre las tareas que se llevan a cabo destaca el mantenimiento de las áreas verdes, poda de árboles, retiro de árboles muertos, retiro de cascajo y de otros residuos sólidos”, destacó la alcaldía en un comunicado.

En 2024, los panteones públicos de Álvaro Obregón recibieron a 46 mil visitantes durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Azcapotzalco: de 08:00 a 17: 00 horas.

Benito Juárez: de 08:00 a 17: 00 horas. El Panteón Xoco que se ubica en la Avenida México-Coyoacán 375, el horario será desde las 07:00 a las 23:00 horas.

"Como parte del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una galería urbana instalada en la periferia del camposanto, que busca reflejar el espíritu de las tradiciones mexicanas y la conexión entre la memoria, el arte y la comunidad", informó la alcaldía en un comunicado.

Se prevé una afluencia de más de 5 mil visitantes al Panteón Xoco. (Foto: Alcaldía benito Juárez)

Coyoacán: de 08:00 a 17:00 horas.

Cuauhtémoc: de 08:00 a 17:00 horas.

Cuajimalpa: de 08:00 a 18:00 horas.

Gustavo A. Madero: de 08:00 a 17:00 horas.

Iztapalapa: de 08:00 a 15:00 horas.

La alcaldía detalló que habrá puestos de mando ubicados en áreas de alta concentración de personas, como en los panteones la Cuevita, San Nicolás Tolentino y San Lorenzo Tezonco, donde se asignarán elementos de Protección Civil y personal especializado, así como vehículos de emergencia para una rápida respuesta en caso necesario.

También se dio a conocer que estos panteones que son los de mayor afluencia, junto con siete panteones vecinales, abrirán sus puertas a partir de las 8:00 horas y cerrarán a las 15:00 horas. Se realizarán cortes intermitentes en las inmediaciones de los camposantos para facilitar las entradas y salidas.

Preparativos de limpieza en panteones de la alcaldía Iztapalapa en la CDMX. (Foto: Facebook Aleida Alavez Ruiz )

Iztacalco: de 11 a 23 horas.

Magdalena Contreras: de 8:00 a 17:00 horas.

Miguel Hidalgo: de 7:00 a 18:00 horas.

Milpa Alta: de 07:00 a 20:00 hrs.

Tlalpan: de 08:00 a 19:00 hrs.

Tláhuac: de 08:00 hasta el siguiente día.

Venustiano Carranza: de 08:00 a 17:00 hrs.

Xochimilco: de 8:00 a 18:00 hrs.