Fiscalía CDMX confirma que Simón Levy se encuentra en Portugal

Luego de la polémica por la detención del también empresario y sus declaraciones sobre una presunta persecución por parte del gobierno federal y capitalino, así como las denuncias sobre amenazas en su contra, la fiscal de la Ciudad de México aclaró en rueda de prensa que el organismo fue notificado por la Interpol sobre el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión contra Simón Levy en Portugal.

Alcalde agregó que actualmente Levy es acusado de delitos de daño en propiedad, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, las cuales no requieren prisión preventiva, por lo que se determinó dejarlo en libertad bajo medidas cautelares, motivos por los cuales pudo llevar a cabo enlaces telefónicos e incluso haber asegurado que se encontraba en Washington, Estados Unidos.

“La información que tenemos es que actualmente (Simón Levy) permanece en territorio portugués y esperamos formalizar esta solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes”, aclaró.

Bertha Alcalde agregó que Simón Levy busca la protección del gobierno de Portugal, basado en la doble nacionalidad que presuntamente posee.

En las últimas horas, Levy ha contradecido las versiones sobre su detención y sobre su estancia en Portugal, sin embargo, una entrevista que dio a la periodista Azucena Uresti lo mostró en un hotel de Lisboa este mismo jueves.

¿Quién es Simón Levy?

Levy nació en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1979. A temprana edad incursionó en los ámbitos empresarial y político, ocupando puestos en los gobiernos de la CDMX y Federal.

Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno capitalino, Levy se desempeñó como director de ProCDMX entre los años 2012 y 2018.

Estableció la primera empresa mexicana en Beijing, y lanzó la campaña de posicionamiento del vuelo de Aeroméxico en China para exportar más de 10 productos a ese país.

Colaboró para el Banco Mundial donde participó en el Foro Global de Gobernabilidad Corporativa, organizado por el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale.

Ha sido representante del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía de México.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo designó como subsecretario de Planeación y Política Turística en el gobierno Federal, sin embargo, renunció a los pocos meses.