Bloqueos en CDMX y Edomex hoy, 29 de octubre: no solo los piperos, estas son las marchas que causan caos vial

Marchas hoy en CDMX

Habitantes del municipio de Jilotzingo, Estado de México

Hora: 06:30

Lugar: av. Río San Joaquín y av. Ingenieros Militares, col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo

Destino: Palacio Nacional

Demanda: solicitan solución al problema de desaparición de personas y a la situación derivada del hallazgo de una fosa clandestina en el paraje “Los Gallos”, además de denunciar violaciones a los derechos humanos en Santa Ana Jilotzingo, Estado de México

Organizaciones en apoyo: Fundación “Delos”

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 13:00

Lugar: estación Lindavista, Línea 6 del Metro

Destino: dirección General del IPN, av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero

Demanda: mejoras en infraestructura y laboratorios, destitución de directivos, atención a casos de acoso y violencia de género, transparencia en uso de recursos y seguridad en planteles

Organizaciones en apoyo: Colectivo Estudiantil Autónomo en Rebeldía y Resistencia

Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones

Hora: durante el día

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo capitalino

Demanda: revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, cese de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y represiones sindicales

Comerciantes y Transportistas Unidos

Hora: 09:00

Puntos de salida:

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Querétaro

Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli

Plaza Sentura, Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México–Puebla

Caseta México–Toluca

Soriana Híper Coacalco “López Portillo”

Destino: Palacio Nacional

Demanda: exigen frenar presunta fabricación de delitos y actos de persecución atribuidos a la Fiscalía del Estado de México

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Hora: 16:00

Lugar: Glorieta La Joven de Amajac, Paseo de la Reforma y Morelos

Destino: Zócalo capitalino

Demanda: incremento salarial de 20% para académicos y administrativos, respeto a la libertad sindical y defensa de la universidad pública

Aforo estimado: 3,000 personas

Concentraciones

Extrabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Demanda: pago de finiquito y liquidación de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 16:00

Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Lomas de Chapultepec

Demanda: Alto a la guerra en Gaza y ruptura de relaciones con el gobierno israelí

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional

Hora: durante el día

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho–Ajusco No. 24

Demanda: información sobre avances del pliego petitorio relacionado con becas y seguridad

Piperos toman caseta México-Queretaro

Tras las protestas del lunes y por falta de seguimiento a los acuerdos que se habían establecido con las autoridades, piperos de la zona del Valle de Cuautitlán tomaron la caseta México–Querétaro, permitiendo el libre paso solo por un carril en dirección a Querétaro.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️ #AutMéxicoQuerétaro , Plaza de Cobro Tepotzotlán. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) October 29, 2025

De acuerdo con medios de comunicación, además del bloqueo en la autopista México–Querétaro, contingentes de transportistas y piperos mantienen presencia en distintos puntos del Estado de México, incluidos Parque Naucalli, Plaza Centura, la vía José López Portillo y Periférico Norte, desde donde se movilizan hacia Palacio Nacional.

En la caseta de Tepotzotlán, reportan que los manifestantes mantienen cerradas la mayoría de las garitas y solo permiten el paso por un carril, lo que ha generado congestión vehicular en ambos sentidos de la autopista.