Bloqueos en CDMX y Edomex hoy, 29 de octubre: no solo los piperos, estas son las marchas que causan caos vial

Marchas hoy en CDMX
Habitantes del municipio de Jilotzingo, Estado de México
Hora: 06:30
Lugar: av. Río San Joaquín y av. Ingenieros Militares, col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo
Destino: Palacio Nacional
Demanda: solicitan solución al problema de desaparición de personas y a la situación derivada del hallazgo de una fosa clandestina en el paraje “Los Gallos”, además de denunciar violaciones a los derechos humanos en Santa Ana Jilotzingo, Estado de México
Organizaciones en apoyo: Fundación “Delos”
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
Hora: 13:00
Lugar: estación Lindavista, Línea 6 del Metro
Destino: dirección General del IPN, av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero
Demanda: mejoras en infraestructura y laboratorios, destitución de directivos, atención a casos de acoso y violencia de género, transparencia en uso de recursos y seguridad en planteles
Organizaciones en apoyo: Colectivo Estudiantil Autónomo en Rebeldía y Resistencia
Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
Hora: durante el día
Lugar: Monumento a la Revolución
Destino: Zócalo capitalino
Demanda: revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, cese de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y represiones sindicales
Comerciantes y Transportistas Unidos
Hora: 09:00
Puntos de salida:
Autopista México–Pachuca
Autopista México–Querétaro
Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli
Plaza Sentura, Tlalnepantla
Parque Naucalli
Caseta México–Puebla
Caseta México–Toluca
Soriana Híper Coacalco “López Portillo”
Destino: Palacio Nacional
Demanda: exigen frenar presunta fabricación de delitos y actos de persecución atribuidos a la Fiscalía del Estado de México
Sindicato de Trabajadores de la UNAM
Hora: 16:00
Lugar: Glorieta La Joven de Amajac, Paseo de la Reforma y Morelos
Destino: Zócalo capitalino
Demanda: incremento salarial de 20% para académicos y administrativos, respeto a la libertad sindical y defensa de la universidad pública
Aforo estimado: 3,000 personas
Concentraciones
Extrabajadores de la extinta Ruta 100
Hora: 10:00
Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1
Demanda: pago de finiquito y liquidación de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
Hora: 16:00
Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Lomas de Chapultepec
Demanda: Alto a la guerra en Gaza y ruptura de relaciones con el gobierno israelí
Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional
Hora: durante el día
Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho–Ajusco No. 24
Demanda: información sobre avances del pliego petitorio relacionado con becas y seguridad
Piperos toman caseta México-Queretaro
Tras las protestas del lunes y por falta de seguimiento a los acuerdos que se habían establecido con las autoridades, piperos de la zona del Valle de Cuautitlán tomaron la caseta México–Querétaro, permitiendo el libre paso solo por un carril en dirección a Querétaro.
De acuerdo con medios de comunicación, además del bloqueo en la autopista México–Querétaro, contingentes de transportistas y piperos mantienen presencia en distintos puntos del Estado de México, incluidos Parque Naucalli, Plaza Centura, la vía José López Portillo y Periférico Norte, desde donde se movilizan hacia Palacio Nacional.
En la caseta de Tepotzotlán, reportan que los manifestantes mantienen cerradas la mayoría de las garitas y solo permiten el paso por un carril, lo que ha generado congestión vehicular en ambos sentidos de la autopista.