Día de San Judas Tadeo provocará caos vial y cierres del Metrobús este 28 de octubre en CDMX

Estaciones del Metrobús cerradas este 28 de octubre

El Metrobús informó, a través de redes sociales, que debido a la alta concentración de personas y a las procesiones por el Día de San Judas Tadeo, se aplicarán modificaciones en el servicio de las Líneas 1, 3, 4 y 7.

Línea 1: la ruta Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac permanecerá fuera de servicio.

Línea 3: sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Habrá servicio provisional de Tenayuca a Buenavista III y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc.

Línea 4: sin servicio de Buenavista IV a Bellas Artes.

El servicio provisional será de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Teatro Blanquita a Pantitlán/Alameda Oriente.

Línea 7: sin servicio de Campo Marte a Hidalgo.

Operará únicamente de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta.

El Metrobús funcionará con estas modificaciones desde las 4:30 de la madrugada hasta las 22:00 horas, con el objetivo de controlar la afluencia de personas en las inmediaciones del Metro Hidalgo.

Calles y avenidas afectadas

El templo donde cada año se venera a San Judas Tadeo es la Iglesia de San Hipólito, ubicada en la intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de México. La llegada de miles de feligreses este martes provocará afectaciones viales en la zona.

Calles y avenidas con afectaciones:

Paseo de la Reforma

Avenida Hidalgo

Eje 1 Poniente (Guerrero)

Balderas

Avenida Juárez

Calles aledañas al templo

Alternativas viales recomendadas (según OVIAL CDMX):

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Izazaga

Avenida Río de la Loza

Avenida Chapultepec

Hasta el momento, se desconoce si la estación Hidalgo del Metro, que conecta las Líneas 2 y 3, permanecerá cerrada.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es considerado uno de sus familiares cercanos, pues algunos textos lo identifican como primo del propio Cristo. En la tradición católica, se le atribuye la autoría de una breve carta del Nuevo Testamento en la que llama a mantener la fe incluso en tiempos de dificultad.

No debe confundirse con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Esa coincidencia de nombre hizo que durante siglos San Judas Tadeo fuera poco venerado, lo que a su vez dio origen a su fama como patrón de las causas difíciles o desesperadas: los creyentes empezaron a acudir a él cuando ya nadie más los escuchaba.

Hoy, millones de devotos en México y el mundo lo celebran cada 28 de octubre, día de su festividad, agradeciéndole favores y milagros en momentos en los que parecía no haber salida.