CDMX

Hoy No Circula 28 de octubre 2025: qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex

La medida vehicular es obligatoria en todas las alcaldías de CDMX y en los siguientes municipios del Edomex.
lun 27 octubre 2025 08:30 PM
Hoy No Circula
Este martes 28 de octubre de 2025, el Hoy No Circula se mantiene activo en CDMX y 18 municipios del Edomex. (Cuartoscuro)

Este martes 28 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Conducir en día restringido puede derivar en multas importantes, así que conviene estar atent

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial , los vehículos que no podrán transitar son aquellos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Doble Hoy No Circula?

Este martes no aplica el Doble Hoy No Circula, medida que solo se activa durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

Municipios del Edomex donde aplica la medida

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Respetar estas indicaciones no solo ayuda a planear tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.

