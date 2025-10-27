Autoridades detienen a cuatro por muerte de aficionado en Ciudad Universitaria

Autoridades llevan a cabo la necropsia a Rodrigo Mondragón para determinar qué le pasó.

Su muerte en las inmediaciones de un estadio de futbol, al cual asistió para ver a su equipo, han causado indignación a menos de un año de que en la Ciudad de México ocurra la inauguración de la Copa del Mundo.

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM dijo el fin de semana que el aficionado agredió a su personal tras el partido Cruz Azul-Monterrey, y que por eso lo detuvieron.

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades", dijo la autoridad.

"Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente", agregó.

La familia del hombre exige que se determine qué pasó exactamente con él.

Cruz Azul se solidarizó con la familia del aficionado en redes sociales: