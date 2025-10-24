La CDMX ordena ley seca de 4 días en esta zona de Tlalpan

En qué zona de Tlalpan hay ley seca

El acuerdo publicado ordena la aplicación de la ley seca únicamente en el Pueblo de Santa Úrsula Xitla, perteneciente a la alcaldía Tlalpan.

Cuándo comienza y termina la ley seca

La suspensión entrará en vigor a las 00:00 horas del 24 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta las 24:00 horas del 27 de octubre del mismo año. La medida aplicará durante cuatro días continuos y abarcará las 24 horas de cada jornada establecida en el acuerdo oficial publicado en la Gaceta de la Ciudad de México.



Qué establecimientos se verán afectados por la medida

Establecimientos mercantiles con venta directa de alcohol:

- Vinaterías

- Tiendas de abarrotes

- Tiendas de autoservicio

- Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

- Tiendas departamentales

Establecimientos de impacto vecinal o social:

- Cantinas

- Pulquerías

- Cervecerías

- Peñas

- Clubs

- Centros nocturnos

- Discotecas

- Salones de fiesta

- Salones de baile

- Hoteles con servicio de alcohol

- Salas de cine y cualquier otro similar

Espacios públicos y comercios temporales:

- Ferias

- Romerías

- Kermeses

- Tianguis

- Mercados

- Festividades populares o tradicionales

Excepciones

Quedan exentos solo los establecimientos que:

- Preparan y venden alimentos preparados

- Están autorizados para vender bebidas alcohólicas únicamente al copeo

Multas por vender alcohol cuando hay ley seca

Las violaciones a este Acuerdo serán sancionadas conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y otras disposiciones aplicables.

El Artículo 66 señala las multas a las que serán acreedores los dueños de los establecimientos que violen la ley, la misma que es equivalente de 351 a 2,500 veces la la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de la CDMX, lo que equivaldría de 36,663 pesos a 282,500 pesos.