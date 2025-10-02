Gobierno federal emite nuevas normas para transportar gas LP tras explosión en Iztapalapa

Pipas sin QR serán remitidas a la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir del próximo 15 de octubre, las unidades que transporten combustible deberán portar un QR que contenga información sobre el origen y destino del hidrocarburo.
“Todo transporte que lleve diésel, gasolinas de cualquier tipo, turbosina, cualquier combustible incluido el gas LP, a partir del 15 de octubre tiene que llevar una calcomanía. ¿Quién emite, quién les manda esa calcomanía? La Comisión Nacional de energía. Esa calcomanía debe llevar un QR”, explicó.
La presidenta detalló que ese código deberá contener información sobre el origen y destino del combustible y, en caso de que la pipa no lo porte, puede ser remitido ante la Fiscalía General de la República y abrirse una carpeta de investigación.
Juan Carlos Solís Ávila, director general de la Comisión Nacional de Energía, explicó que la calcomanía del QR deberá tener características específicas como ser resistente a la intemperie, ser reflejante, de fácil lectura, de un tamaño de entre 60 y 70 centímetros.
“De aquí al 15 de octubre la Comisión Nacional de Energía está generando los QR digitales y los entregará a los buzones de los representantes legales de las empresas, de manera que las empresas no tienen que desplazarse”, comentó.
Aquellos que no porten el QR, informó el funcionario, se harán acreedores a multas y pueden ser remitidos ante la FGR por la posible comisión de un delito.