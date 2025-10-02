Gobierno federal emite nuevas normas para transportar gas LP tras explosión en Iztapalapa

De acuerdo con la secretaria, las nuevas normas serán obligatorias para todas las unidades de transporte y distribución de gas LP.

“Ambas normas serán publicadas el día de mañana viernes 3 de octubre y serán obligatorias para todas las unidades de transporte y distribución de gas LP. En el caso de la norma, de la primera norma que es NOM-EM-006-ASEA-2025, contarán con un plazo de cuatro meses. Para el caso de la norma emergente NOM-EM-007-ASEA-2025, que refiere a la distribución de las unidades con capacidad mayor a 5,000 litros y antigüedad mayor a 10 años, contarán con cuatro meses para su cumplimiento. El resto de las unidades podrán demostrar su cumplimiento durante los siguientes seis meses”, informó.

En la Ciudad de México también ya se anunciaron restricciones para pipas que transportan gas LP.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció 12 medidas para regular el transporte de combustible, entre ellas:

-Los conductores tendrán que tomar un curso sobre el transporte de sustancias peligrosas.

-Está prohibida la circulación del transporte de combustible de más de 10,000 litros por vías secundarias.

-Las unidades que transporte 20,000 litros de hidrocarburos solo podrán transitar en la Ciudad de México entre 22:00 horas y 05:00 horas.