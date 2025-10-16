Este es el único módulo disponible para tramitar la CURP biométrica en CDMX

¿La CURP biométrica será obligatoria para todas las personas?

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, la CURP biométrica no será obligatoria para los ciudadanos. Su implementación seguirá un proceso gradual y voluntario en todo el país.

“La implementación de la CURP con fotografía se realiza de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada a fin de garantizar de que sea segura, confiable y accesible para todos”, declaró recientemente en conferencia.

Aunque no será un requisito legal para todos los ciudadanos, sí podrás utilizarla para realizar trámites en dependencias públicas y con particulares. Estos estarán obligados a aceptarla como documento válido de identificación.

Esto significa que tú puedes elegir si deseas obtenerla, pero una vez que la tengas, tendrás derecho a utilizarla en cualquier proceso que requiera validación de identidad.

Qué datos incluye la CURP biométrica

La Ley General de Población establece los elementos que conforman esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población. Los datos están enfocados en garantizar una identificación precisa y confiable.

Tu CURP biométrica contendrá nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad. Estos datos ya estaban presentes en el formato tradicional.

El cambio principal es la incorporación de datos biométricos. Estos incluyen huellas dactilares y una fotografía reciente que quedará vinculada al documento digital y físico.

Gracias a estos elementos, la CURP biométrica busca funcionar también como identificador en plataformas digitales, validando tu identidad al instante, sin necesidad de múltiples documentos.

En qué lugares puedes tramitarla en CDMX

La Secretaría de Gobernación añadió que actualmente se cuenta com 145 equipos activos para capturar datos biométricos en registros civiles y oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo) a nivel nacional.

Durante la pasada Feria de las Afores, realizada el 4 de agosto, el director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Félix Arturo Arce Vargas, dijo que ya opera en la Ciudad de México un módulo piloto para tramitar la CURP biométrica, una versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población que integra datos biométricos con el fin de reforzar el derecho a la identidad y prevenir casos de suplantación.

Durante la feria de las Afores existió un módulo para la captura de los biométricos, pero también existen opciones permanentes.

¿Hay citas en la CDMX?

Expansión consultó en la siguiente página y sí hay la opción de generar una cita para la CURP Biométrica https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Sin embargo, hasta el 16 de octubre, no hay disponibilidad para octubre de 2025 y no hay opción para avanzar en las fechas . Sin embargo, se prevé que estén disponibles conforme avance el tiempo.

Expansión realizó la consulta el 16 de octubre a las 09:35 horas. https://citas.renapo.gob.mx/citas/ (Foto: Captura de pantalla de

Ya que se tenga la cita, se debe acudir a la calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras de la Glorieta de Insurgentes. Este punto se encuentra accesible desde la estación Insurgentes de la línea 1 del Metro y del Metrobús.

Si te trasladas por Paseo de la Reforma, puedes bajar en la estación Hamburgo de la línea 7 del Metrobús. Desde ahí, camina sobre calle Génova hasta cruzar con Londres. Ahí verás el edificio donde se realiza el trámite.

También tienes la opción de iniciar el proceso en línea, a través de la plataforma Llave MX. Este portal digital está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Documentos que debes llevar para el trámite

Para obtener tu CURP Biométrica, necesitarás presentar algunos documentos oficiales. Todos deben ir en original y copia para su cotejo y validación inmediata.

Debes llevar tu acta de nacimiento, legible y reciente. También necesitas una identificación oficial con fotografía vigente, como tu credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o credencial del Inapam.

Otro requisito es tu CURP certificada ante el Renapo, la cual puedes descargar en la página oficial de la Secretaría de Gobernación. También debes presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de que el trámite sea para un menor de edad, deberás sumar la identificación del padre, madre o tutor legal. Las autoridades cotejarán todos los documentos antes de capturar tus datos biométricos.