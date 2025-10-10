Fuertes lluvias este viernes en CDMX y Edomex: a qué hora empezarán y hasta cuándo durarán

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el ambiente durante el día será cálido a templado, con cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes a muy fuertes que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

El pronóstico indica que las lluvias podrían comenzar alrededor de las 15:00 horas, intensificarse hacia las 18:00 y mantenerse hasta la medianoche, antes de desaparecer durante la madrugada.

La temperatura máxima alcanzará los 22 °C cerca de las tres de la tarde, mientras que la mínima bajará hasta los 14 °C en las primeras horas del sábado. El viento soplará del norte, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas que podrían llegar a 40 km/h.

#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes!



Hoy tendremos ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes 🌧️ que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica🌩️ ☔️.



Toma tus precauciones. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/dDHhbxn11a — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

Clima en el Estado de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Estado de México tendrá un día mayormente nublado, con ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas, donde podrían formarse bancos de niebla.

Por la tarde, el clima será templado en gran parte del territorio, cálido en el suroeste y fresco en las zonas montañosas. También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, condiciones que podrían generar encharcamientos, deslaves o aumento en los niveles de ríos y arroyos.

En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C. El viento soplará del este y noreste, de 10 a 25 km/h, con rachas cercanas a los 40 km/h.

Tanto en la capital como en el Estado de México, las autoridades recomiendan salir con paraguas, evitar zonas propensas a inundaciones y no tirar basura en las calles para prevenir obstrucciones en el drenaje.