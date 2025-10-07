Nashieli Ramírez es nombrada como nueva titular de la Contraloría CDMX

La contralora capitalina sostuvo que su compromiso será poner a las y los ciudadanos en el centro, acercar el derecho a la buena administración pública y dejar claro que no habrá persecución política.

“Nosotros vamos más bien sí a perseguir la impunidad, sí a perseguir la corrupción, pero sin tintes políticos”, dijo ante medios de comunicación.

Tras tomar protesta en el pleno del Congreso capitalino, Ramírez afirmó que una de sus prioridades será abrir la participación ciudadana e informar a las y los ciudadanos sobre el proceso y la resolución de los casos, pues dijo que actualmente solo hay apertura durante la presentación de las denuncia.

“Sabían que si tú como ciudadano presentas una queja en la Contraloría en el momento de la investigación previa –que además tiene tiempos muy largos– se te consulta (…) y cuando pasan a la etapa de sustanciación, de investigación real, ya el quejoso no es el ciudadano sino el agraviado es el Estado”, comentó.

Ramírez dejó el 6 de octubre la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), cargo que ocupó desde noviembre de 2017. Como encargado de ese puesto quedó el primer visitador Iván García Garate, mientras el Congreso local está en proceso de nombrar a una nueva ombudsperson para la ciudad.