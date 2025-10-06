Publicidad

CDMX

Programa Agua Bienestar crece: garrafones de 5 pesos llegarán a 400 colonias

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció que para diciembre el programa llegará a 700 colonias.
lun 06 octubre 2025 03:00 PM
agua bienestar cdmx.jpeg
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció la ampliación el programa Agua Bienestar que ofrece garrafones de agua purificada por 5 pesos, junto a integrantes de su gabinete de gobierno. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la expansión del programa Agua Bienestar con seis nuevas plantas potabilizadoras para alcanzar un total de 11, con lo que la producción llegará a 72,000 garrafones por semana, los cuales se repartirán en 400 colonias, tres veces más de las 130 colonias que cubre el programa actualmente.

“El agua no es una mercancía sino un derecho y eso significa como gobierno hacer todo lo posible para que una botella o garrafón de agua no implique que la población tenga que invertir en comprar agua una cantidad importante de su salario”, afirmó.

Brugada adelantó que para diciembre de este 2025 se abrirán dos plantas más, con la meta de producir 120,000 garrafones a la semana.

“Vamos a pasar de 11 a 13 plantas potabilizadoras y vamos a producir 20,000 garrafones diarios que equivalen a 120,000 garrafones semanales, que a través de 37 vehículos estaremos distribuyendo en 700 colonias”, anunció la mandataria capitalina.

El programa Agua Bienestar ofrece por solo cinco pesos garrafones de agua purificada de 20 litros, dirigidos a las colonias y los barrios de la Ciudad de México con menor acceso a agua potable o con habitantes de bajos ingresos.

Para ampliar la distribución, las 11 plantas en operación pasan de producir solo cinco a un total de seis días a la semana (de lunes a sábado) además de incrementarse la cantidad de camiones repartidores para alcanzar 20 unidades.

Brugada planteó la posibilidad de regular el precio de la venta de garrafones en la capital.

“Estamos viendo la regulación del predio porque imagínense, en unos lados vale 15 o 18 pesos y en otros lados más de 50 pesos un garrafón de agua”, comentó la mandataria en la nueva planta ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las seis nuevas plantas se encuentran en:

  • Xaltepec, Xochimilco
  • Xotepingo, Coyoacán
  • San Luis, Xochimilco
  • Tanque Cerro de la Estrella, Iztapalapa
  • Miguel Alemán, Miguel Hidalgo
  • Ciudad Deportiva, Venustiano Carranza
