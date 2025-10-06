Programa Agua Bienestar crece: garrafones de 5 pesos llegarán a 400 colonias

Brugada adelantó que para diciembre de este 2025 se abrirán dos plantas más, con la meta de producir 120,000 garrafones a la semana.

“Vamos a pasar de 11 a 13 plantas potabilizadoras y vamos a producir 20,000 garrafones diarios que equivalen a 120,000 garrafones semanales, que a través de 37 vehículos estaremos distribuyendo en 700 colonias”, anunció la mandataria capitalina.

El programa Agua Bienestar ofrece por solo cinco pesos garrafones de agua purificada de 20 litros, dirigidos a las colonias y los barrios de la Ciudad de México con menor acceso a agua potable o con habitantes de bajos ingresos.

Para ampliar la distribución, las 11 plantas en operación pasan de producir solo cinco a un total de seis días a la semana (de lunes a sábado) además de incrementarse la cantidad de camiones repartidores para alcanzar 20 unidades.

Brugada planteó la posibilidad de regular el precio de la venta de garrafones en la capital.

“Estamos viendo la regulación del predio porque imagínense, en unos lados vale 15 o 18 pesos y en otros lados más de 50 pesos un garrafón de agua”, comentó la mandataria en la nueva planta ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las seis nuevas plantas se encuentran en: