Se mantiene la contingencia ambiental hoy, 9 de enero, en CDMX y Edomex: CAMe

La dependencia informa que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas paraladispersión de los contaminantes en la ZMVM, debido a que persiste el sistema dealtapresiónen el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presenciadenubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte. Estascondiciones, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantesprecursores del ozono y la formación del mismo. Se estima para hoy que la calidaddel aireseráde Mala a Muy Mala.

¿Cómo queda el programa Hoy no circula?

Hoy viernes 9 de enero 2026, deberán suspender su circulación, en horariodelas5:00alas 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación

2. 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyoúltimodígitonumérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomadoazul, terminación de placa 9 y 0.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneasocon placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículosque portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. atanquesestacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminacióndematrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00ylas10:00horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el ProgramadeAutorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que debandejardecircular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), lesaplicarála restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones

1. Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológicauholograma tipo exento.

2. Vehículos que porten holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que seasuuso, sinimportar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentancon engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

3. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, paraatender una emergencia médica.

4. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, conlafinalidad de apoyar la movilidad de la población.

5. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, proteccióncivil, devigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

6. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificacionesdeverificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorizacióncorrespondiente.

7. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, quecuenten con holograma de verificación vigente.

8. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso paraexentarelHoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa parapersonascon discapacidad según la entidad que corresponda.

9. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorizacióncorrespondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel ygas L.P.).

10. Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público depasajerosyturismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, quecumplancon las disposiciones de verificación vigentes.

11. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos enunidadesconsistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

12. Las motocicletas están exentas de la Fase I.