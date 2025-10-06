Publicidad

CDMX

Cientos de ofrendas ilustrarán el Centro Histórico de CDMX

Se espera la instalación de alrededor de 250 ofrendas en los perímetros A y B del Centro Histórico de la CDMX.
lun 06 octubre 2025 07:52 PM
festival ofrendas y catrinas cdmx.jpeg
El Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 se realizará del 28 de octubre al 3 de noviembre. (Foto: @turismocdmx en X)

Para celebrar el Día de Muertos se realizará el Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 del próximo 28 de octubre al 3 de noviembre, en el que se espera la instalación de más de 250 ofrendas con la conmemoración de los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan como tema central.

La participación está abierta al público, las ofrendas serán instaladas en los perímetros A y B del Centro Histórico y todas serán reconocidas, por lo que no se trata de una competencia o concurso.

“Todos los trabajos son de reconocerse. Es un esfuerzo muy importante tanto vecinos, comercios, instituciones educativas y de gobierno”, dijo Carlos Cervantes, coordinador de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), la cual organiza el festival junto a la Secretaría de Turismo de la ciudad y el Fideicomiso Centro Histórico (FCH).

Quienes deseen participar pueden registrarse de forma gratuita del 6 al 25 de octubre en la página oficial de la Autoridad del Centro Histórico donde se debe llenar un formulario de inscripción .

La instalación de las ofrendas se realizará del 24 al 27 de octubre y el público podrá visitarlas del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Requisitos para participar:

  • Las ofrendas deberán ser exhibidas en un espacio público.
  • No se permitirán arreglos florales independientes, sólo como complemento de ofrendas o catrinas.
  • Lenguaje narrativo o visual.
  • Colocación de materiales seguros para visitantes o inmuebles.
  • Cada participante será responsable del cuidado y desmontaje de su propuesta cultural.

El festival cerrará con el Catrina Fest, un desfile con modelos vestidas y caracterizadas como catrinas en la Plaza del Seminario el próximo 7 de noviembre. El desfile es una iniciativa comunitaria de diseñadores y comercios de la ‘calle de las novias’ en República de Chile y República de Ecuador.

