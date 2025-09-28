Publicidad

CDMX

Mujeres marchan en CDMX para exigir aborto legal y seguro en todo el país

Autoridades desplegaron operativos de seguridad en las zonas en las que se manifiestan colectivos en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
dom 28 septiembre 2025 01:00 PM
Protesta despenalización aborto-1
Miles se manifiestan cada año en México para que sea despenalizado el aborto a nivel nacional. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Colectivos feministas marchan este domingo en la capital mexicana durante la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Todos los 28 de septiembre se marcha para recordar la autonomía de las mujeres y sus derechos humanos.

Mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Argentina. Ahí fue aprobada la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre.

Actualmente persisten diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

''La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial, arriesgando su vida'', destaca.

We R Women On Fire llamó a concentrarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, junto al Hotel Fiesta Americana Reforma, a la 13:00 horas, para marchar rumbo al Zócalo.

Por su parte, Medusas Amarillas pidió concentrarse en Taxqueña para dirigirse hacia la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

En Nuevo León, Jalisco, Chiapas y Querétaro también hubo llamados a reunirse en plazas públicas.

