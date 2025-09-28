Mujeres marchan en CDMX para exigir aborto legal y seguro en todo el país

Mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Argentina. Ahí fue aprobada la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre.

Actualmente persisten diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

''La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial, arriesgando su vida'', destaca.

We R Women On Fire llamó a concentrarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, junto al Hotel Fiesta Americana Reforma, a la 13:00 horas, para marchar rumbo al Zócalo.

Por su parte, Medusas Amarillas pidió concentrarse en Taxqueña para dirigirse hacia la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

En Nuevo León, Jalisco, Chiapas y Querétaro también hubo llamados a reunirse en plazas públicas.