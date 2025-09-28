Brugada anuncia proyecto de vaso regulador tras inundaciones en Iztapalapa

El predio que el Gobierno capitalino busca adquirir se encuentra en Ermita y Camino a San Miguel; así mismo adelantó que de ser necesario se construirá una tubería que atraviese la colonia para dirigir el agua al próximo vaso regulador.

Ante reclamos de vecinos y vecinas afectados ante las inundaciones, afirmó que este domingo personal de Participación Ciudadana pasará a todas las viviendas para realizar un censo de los daños.

“Hoy van a pasar a todas las casas –sin excepción– a hacer un censo, que se perdió todo y va a venir”, sostuvo.

La jefa de Gobierno explicó que se dará un apoyo económico a las familias afectadas por las lluvias y a la par se aplicará el seguro contratado por el Gobierno capitalino en caso de emergencias, por lo cual, a partir de este lunes, ajustadores recorrerán las viviendas para realizar un registro de las pérdidas.

En Santa María Aztahuacán se instaló un centro de mando en la intersección de Avenida Las Palmas y Primavera para dar atención a los habitantes afectados. Se repartirán raciones de comida caliente, desayuno, comida y cena, además de facilitar colchonetas a los residentes que lo requieran.