Brugada anuncia proyecto de vaso regulador tras inundaciones en Iztapalapa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará comprar un predio para construir un vaso regulador en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, una de las más afectadas por las inundaciones provocadas por la lluvia de este sábado 27 de septiembre.
“Vienen conmigo los compañeros de SERVIMET (Servicios Metropolitanos) para hablar con los dueños (del predio) de inmediato y quede a nombre del Gobierno y empecemos a hacer el vaso regulador para que todas las aguas que vienen del cerro, que es lo que inunda todo el pueblo, se pueda canalizar allí”, dijo la mandataria al realizar un recorrido con habitantes damnificados.