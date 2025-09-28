Publicidad

CDMX

Brugada anuncia proyecto de vaso regulador tras inundaciones en Iztapalapa

La jefa de Gobierno indicó que la obra tiene el objetivo de evitar inundaciones en la colonia Santa María Aztahuacán, una de las más afectadas por las lluvias de este sábado en la CDMX.
dom 28 septiembre 2025 07:31 PM
inundación iztapalapa.jpeg
Personal del Gobierno CDMX acudió a la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, para realizar trabajos de limpieza y desazolve tras las lluvias que provocaron inundaciones la noche del 27 de septiembre. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará comprar un predio para construir un vaso regulador en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, una de las más afectadas por las inundaciones provocadas por la lluvia de este sábado 27 de septiembre.

“Vienen conmigo los compañeros de SERVIMET (Servicios Metropolitanos) para hablar con los dueños (del predio) de inmediato y quede a nombre del Gobierno y empecemos a hacer el vaso regulador para que todas las aguas que vienen del cerro, que es lo que inunda todo el pueblo, se pueda canalizar allí”, dijo la mandataria al realizar un recorrido con habitantes damnificados.

El predio que el Gobierno capitalino busca adquirir se encuentra en Ermita y Camino a San Miguel; así mismo adelantó que de ser necesario se construirá una tubería que atraviese la colonia para dirigir el agua al próximo vaso regulador.

Ante reclamos de vecinos y vecinas afectados ante las inundaciones, afirmó que este domingo personal de Participación Ciudadana pasará a todas las viviendas para realizar un censo de los daños.

“Hoy van a pasar a todas las casas –sin excepción– a hacer un censo, que se perdió todo y va a venir”, sostuvo.

La jefa de Gobierno explicó que se dará un apoyo económico a las familias afectadas por las lluvias y a la par se aplicará el seguro contratado por el Gobierno capitalino en caso de emergencias, por lo cual, a partir de este lunes, ajustadores recorrerán las viviendas para realizar un registro de las pérdidas.

En Santa María Aztahuacán se instaló un centro de mando en la intersección de Avenida Las Palmas y Primavera para dar atención a los habitantes afectados. Se repartirán raciones de comida caliente, desayuno, comida y cena, además de facilitar colchonetas a los residentes que lo requieran.

