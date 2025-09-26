Hoy No Circula Sabatino 27 de septiembre 2025: revisa qué autos descansan en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este sábado 26 de septiembre

Según el calendario oficial , estos son los vehículos que no pueden circular entre las 5:00 y las 22:00 horas:

- Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

- Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

- Autos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Autos que sí circulan

Podrán transitar sin problema:

- Autos con holograma 00 y 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.

- Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Doble Hoy No Circula?

La medida de Doble Hoy No Circula solo se aplica durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala. Para este sábado 26 de septiembre, no está prevista su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema busca controlar la circulación vehicular durante los fines de semana según el holograma y el número final de la placa:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.