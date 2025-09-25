Jueves de lluvias intensas: SMN prevé tres horas de precipitaciones en casi todo México

Jueves de lluvias en México

Este es el pronóstico de lluvias por regiones para las próximas horas:

Noroeste

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Sinaloa (zona sur, centro y norte) y Baja California, en los municipios de La Paz y Los Cabos.

Lluvias con chubascos y descargas eléctrias en Sonora (regiones sur, norte y este).

Además se detectan blancos de niebla en Baja California y Sonora, que podrían ocasionar baja visibilidad en tramos carreteros.

Norte

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Durango, en las regiones El Oro, Santiago, Papasquiaro y Durango.

Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Chihuahua, en las regiones Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua. Igualmente en las regiones de Gómez Palacio y Cuencamé de Durango; así como las regiones suroeste y sur de Zacatecas.

También habrá bancos de niebla en Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes hasta las 9:00 horas.

Occidente

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Nayarit, en las regiones Sur, Costa Sur, Centro, Costa Centro, Norte y Sierra; Jalisco en la Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Norte, Lagunas, Valles y Costa-Sierra Occidental.

Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Colima, especialmente en los municipios de Armería, Colima, Comalá, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Mazatlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Se espera que en esta región haya bancs de niebla y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Sur y Sureste

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, en las regiones Los Tuxtlas y Olmecas.

Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Guerrero, en la región de Tierra Caliente; Oaxaca, en la región del Istmo; y Veracruz, en la Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca.

Se esperan rachas de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo de Tehuantepec y en zonas de tormentas.

Las precipitaciones son ocasionadas por diferentes eventos meteorológicos como el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical, el frente frío 4 sobre el norte y noreste, así como el desplazamiento de la onda tropical 34 en el sur.

Huracán Narda en el Pacífico

El huracán Narda de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localizó a 960 km al sur-suroeste del Cabo San Lucas, Baja California y a mil 120 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco a las 3 horas.

Presentó vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el este a 24 km/h.

Se espera que el huracán disminuya gradualmente en las próximas horas.

Pronóstico del clima hoy, 25 de septiembre de 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El #SMNmx 🇲🇽mantiene en vigilancia una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el #Atlántico. pic.twitter.com/19UKmiLJWR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025

¿Cómo será el clima el fin de semana?

Viernes 26 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Guerrero y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

costas de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste), Sinaloa, Michoacán, Colima, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste), Sinaloa, Michoacán, Colima, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Chiapas.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Chiapas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 27 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur (centro), Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

: Baja California Sur (centro), Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Domingo 28 de septiembre: