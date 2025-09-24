Brugada abre primera Casa de Gobierno; busca descentralizar atención en CDMX

La primera Casa de Gobierno cuenta con 33 nuevas unidades de servicios como camiones de volteo, pick up de 1.5 toneladas, retroexcavadora, minicargador, tres ollas de alumbrado público, tres ollas para la poda de árboles y una pipa de 10,000 litros entre otros equipos.

Así mismo tiene 160 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios que atenderán diferentes áreas divididos en cuadrillas:

Dos cuadrillas de bacheo: 29 personas

Dos cuadrillas de corte para bacheo: 15 personas

Una cuadrilla de balizamiento: 15 personas

Una cuadrilla para sustitución de banquetas: 11 personas

Tres cuadrillas de mantenimiento al alumbrado público: 16 personas

Tres cuadrillas de poda de árboles: 32 personas

Tres cuadrillas de jardinería: 43 personas

Las 21 Casas de Gobierno que se estarán inaugurando próximamente contarán con una cantidad de equipos y personal similares, indicó Raúl Basulto, secretario de Obras.

“Todos estos trabajadores vana a estar a disposición de las Casas de Gobierno, lo que en suma de 21 casas de Gobierno serán más de 3,500 nuevos trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la ciudad atendiendo las demandas de la población”, dijo el funcionario.

Así mismo las Casas de Gobierno contarán con representantes de las distintas secretarías y dependencias del Gobierno de la ciudad, como Consejería Jurídica, Secretaría de Gestión Integral del Agua, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Cultura.

Brugada señaló que con esto se busca solucionar el centralismo de la atención hacia los ciudadanos en la capital, pues por ejemplo, una persona que busca arreglar la escrituración de su vivienda o aclarar un cargo por el cobro de agua, debe desplazarse hasta el centro de la Ciudad de México donde se concentran las dependencias, lo que afecta en especial a quienes viven en alcaldías de la periferia como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta o Xochimilco.

“Venimos sufriendo un problema de centralismo en las estructuras del Gobierno de la ciudad. Estas estructuras significan tener secretarías y muy pocas están descentralizadas”, sostuvo la jefa de Gobierno.