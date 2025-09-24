Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Brugada abre primera Casa de Gobierno; busca descentralizar atención en CDMX

Serán un total de 22 Casas de Gobierno en diferentes puntos de la CDMX, equipadas con equipos y brigadas de trabajadores para la atención en territorio.
mié 24 septiembre 2025 03:54 PM
brugada inaugura casa de gobierno cdmx.jpeg
Clara Brugada, jefa de Gobierno, inauguró en Coyoacán la primera de 22 Casas de Gobierno que estarán en distintos puntos de la CDMX. Estuvo acompañada del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, así como integrantes de su gabinete. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera Casa de Gobierno en la alcaldía Coyoacán, la cual tiene el objetivo de acercar los servicios y atención del Gobierno central al territorio y sus habitantes.

“Necesitamos que el Gobierno de la ciudad se descentralice, que el Gobierno de la ciudad esté presente en todos los territorios y en todas las demarcaciones y que el Gobierno de la ciudad tenga un equipo que esté al servicio de la población en las propias localidades o demarcaciones territoriales.

“Estamos arrancando una nueva etapa en la atención a la ciudadanía aquí en la capital del país”, dijo la mandataria este miércoles en lo que antes era la Planta de Xotepingo.

Publicidad

La primera Casa de Gobierno cuenta con 33 nuevas unidades de servicios como camiones de volteo, pick up de 1.5 toneladas, retroexcavadora, minicargador, tres ollas de alumbrado público, tres ollas para la poda de árboles y una pipa de 10,000 litros entre otros equipos.

Así mismo tiene 160 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios que atenderán diferentes áreas divididos en cuadrillas:

  • Dos cuadrillas de bacheo: 29 personas
  • Dos cuadrillas de corte para bacheo: 15 personas
  • Una cuadrilla de balizamiento: 15 personas
  • Una cuadrilla para sustitución de banquetas: 11 personas
  • Tres cuadrillas de mantenimiento al alumbrado público: 16 personas
  • Tres cuadrillas de poda de árboles: 32 personas
  • Tres cuadrillas de jardinería: 43 personas

Las 21 Casas de Gobierno que se estarán inaugurando próximamente contarán con una cantidad de equipos y personal similares, indicó Raúl Basulto, secretario de Obras.

“Todos estos trabajadores vana a estar a disposición de las Casas de Gobierno, lo que en suma de 21 casas de Gobierno serán más de 3,500 nuevos trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la ciudad atendiendo las demandas de la población”, dijo el funcionario.

Así mismo las Casas de Gobierno contarán con representantes de las distintas secretarías y dependencias del Gobierno de la ciudad, como Consejería Jurídica, Secretaría de Gestión Integral del Agua, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Cultura.

Te puede interesar:

brugada-inmuebles-alto-riesgo-cdmx.jpg
CDMX

Brugada arranca intervención a inmuebles de alto riesgo en CDMX

Brugada señaló que con esto se busca solucionar el centralismo de la atención hacia los ciudadanos en la capital, pues por ejemplo, una persona que busca arreglar la escrituración de su vivienda o aclarar un cargo por el cobro de agua, debe desplazarse hasta el centro de la Ciudad de México donde se concentran las dependencias, lo que afecta en especial a quienes viven en alcaldías de la periferia como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta o Xochimilco.

“Venimos sufriendo un problema de centralismo en las estructuras del Gobierno de la ciudad. Estas estructuras significan tener secretarías y muy pocas están descentralizadas”, sostuvo la jefa de Gobierno.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Gobierno de la CDMX

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad